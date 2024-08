Małolaty poturbowały 76-latka na stacji metra. Tłukły go hulajnogą

Kamery nagrały zabójcę. To on miał zabić listonoszkę w Chicago

Nie wszystkie nastolatki spędzają czas na plotkach o chłopakach, wspólnych wypadach do drogerii czy do kina. Paczka nastoletnich dziewczyn, poszukiwanych przez nowojorską policję, w ramach rozrywki bije ludzi. Sześć młodych dziewczyn, z których najmłodsza może mieć, według mundurowych 16, a najstarsza 20 lat, zaatakowała w metrze bezbronnego mężczyznę. Jak podali policjanci, 76-latek leżał na ławce na stacji linii C Rockaway Avenue, gdy nagle podeszła do niego bandycka banda.

Pięć z sześciu dziewczyn zaczęło tłuc mężczyznę i kopać w głowę. Jedna z napastniczek zamachnęła się na niego hulajnogą, którą miała przy sobie. Po bestialskim ataku, zadowolone z siebie uciekły ze stacji. Ofiarą zajęli się ratownicy, którzy zabrali rannego do szpitala. Na szczęście jego stan jest stabilny.

NYPD opublikowała zdjęcia i nagrania z kamer monitoringu na stacji Rockaway Avenue, które o godz. 2.10 am w poniedziałek 26 sierpnia uchwyciły zwyrodniałą grupę. Policjanci liczą, że ktoś je rozpozna. Oferują też 3500 dolarów nagrody za pomoc w ich namierzeniu. - Ktokolwiek posiada pomocne informacje może zadzwonić na infolinię Crime Stoppers pod nr tel. 1-800-577-TIPS (8477) – apeluje NYPD.