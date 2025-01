Lesniak zabił żonę, pochwalił się tym w internecie i popełnił samobójstwo

Szok w New Jersey! Nauczycielka urodziła dziecko 13-letniego chłopca!

Policja z Fuquay-Varina, NC, wyjaśnia okoliczności rodzinnej tragedii, do której doszło w sobotę 18 stycznia w wystawnej rezydencji państwa Lesniaków na południowy zachód od Raleigh, NC. Chwilę po godz. 6 pm ktoś wezwał policję do ich domu, informując o tym, że doszło tam do postrzelenia człowieka. Mundurowi pospieszyli na miejsce, jednak nie zdołali już nikogo uratować.

W domu znaleźli najpierw ciało 59-letniej Cathleen Lesniak z ranami postrzałowymi. Chwilę potem odkryli zwłoki 63-letniego George’a Lesniaka. Ślady sugerowały, że mężczyzna sam odebrał sobie życie. Jak się okazało, śledczy od razu dysponowali też inną wskazówką potwierdzającą, że mają do czynienia z morderstwem i samobójstwem.

63-latek o godz. 6 pm miał zamieścić na Facebooku wpis o niepokojącej treści, o czym napisał portal „ The NC Beat”. - „Moja żona przyznała się do zdrady, więc ją zabiłem. Zamierzam zabić siebie” – brzmiał post na grupie „ADAS Support”, skupiającej techników zajmujących się kalibracjami systemów wspomagania kierowców. Jak widać, ktoś potraktował go poważnie i powiadomił policję, ale na pomoc było już za późno.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tragedii. - „Ten incydent jest głęboko tragiczny i wzywamy społeczność do zachowania rodziny w swoich myślach w tym trudnym czasie” – poprosili policjanci z Fuquay-Varina Police Department. Komentarz w sprawie tragedii wydały też władze firmy Autel Automotive Intelligence USA z siedzibą na Long Island w Nowym Jorku, dla której zdalnie pracował 63-latek. - „Jesteśmy głęboko zasmuceni tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w rezydencji Lesniaków 18 stycznia. W Autel składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Lesniaków" – napisali w niedzielę na Facebooku przedstawiciele firmy.

George Lesniak miał pracować w Autel przez 5,5 roku, ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa ds. szkoleń. Pochodził z Illinois. Jego żona Cathleen, według „News & Observer”, pracowała w Advanced Auto Parts jako kierownik ds. produkcji technicznej. Para była małżeństwem przez 34 lata.