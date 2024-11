Koszmar w Connecticut. Młoda matka i niemowlę nie żyją, bo ktoś ostrzelał ich auto

20-letnia Jessiah Mercado, jej czteromiesięczny synek Messiah Diaz i dwudziestoletni mężczyzna we wtorek 19 listopada po południu siedzieli w aucie zaparkowanym nieopodal popularnego sklepu przy New Britain Avenue, między Hillside Avenue i Zion Street. Według ustaleń policji tuż przed godz. 3 pm do ich samochodu podjechało drugie auto. Chwilę potem padły strzały.

Policja nie zdradziła powiązań czwartej osoby z poszkodowanymi, jednak poinformowała, że cała trójka została podwieziona przez nią do Hartford Hospital, gdzie błyskawicznie zajęli się nimi lekarze. Na pomoc dla 20-latki i jej dziecka było już jednak za późno. Towarzyszącemu im mężczyźnie nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci z Harford ujawnili przed kamerami stacji NBC, że ofiary to mieszkańcy Springfield w Massachusetts. Por. Aaron Boisvert z Hartford Police Department przyznał, że policjanci ustalili przebieg tragicznych wydarzeń, które traktowane są jako podwójne morderstwo, ale próbują ustalić co do nich doprowadziło. - Szukamy osoby odpowiedzialnej za oddanie strzałów – powiedział Boisvert.