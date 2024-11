Koniec z workami na chodnikach Nowego Jorku. Śmieci już tylko w plastikowych pojemnikach

To kolejny krok w swojej wojnie ze szczurami i śmieciami na chodnikach. Od 12 listopada w Nowym Jorku mieszkańcy domów jednorodzinnych i budynków posiadających nie więcej niż dziewięć lokali mieszkalnych mają zakaz wystawiania śmieci w plastikowych workach na chodniki. Odpady mają trafiać do szczelnie zamykanych plastikowych pojemników. Kupić je można też od miasta – oferowane są w dwóch rozmiarach w cenie niespełna $50 i $55 na stronie www.bins.nyc. Oba mają kółka i są zaprojektowane tak, by pasować do uchwytów w obsługujących miasto śmieciarkach.

New trash bin rules start TODAY!Live in a 1-9 unit building? Starting today, you MUST put trash out in covered bins, 55-gallons or less. Trash city no more! Need a bin? Get one here: https://t.co/Pe5iBzWmijNeed more info: Get it here: https://t.co/taaJ4BkRmc pic.twitter.com/KeESbkra5J— NYC Sanitation (@NYCSanitation) November 12, 2024

Mieszkańcy mogą korzystać z innych pojemników, niż te zakupione za pośrednictwem miasta. Nie mogą jednak wystawiać worków z opadami na chodniki. Przestrzegania tej zasady będą pilnować kontrolerzy. Na razie jednak pracownicy miejskiego Departamentu Oczyszczania wydawać będą tylko ostrzeżenia mieszkańcom, którzy nie korzystają z zamykanych koszy na śmieci. Po 2 stycznia to się jednak zmieni, a opornym wlepiane będą mandaty. Grzywny wynosić będą od $50 do $200. Wszystko po to, by 70 proc. odpadów w mieście trafiało do pojemników i kontenerów. - Dopiero doganiamy resztę świata – przekonywał w lipcu, podczas prezentacji oficjalnych miejskich pojemników burmistrz Eric Adams (64 l.).

Na tym jednak nie koniec śmieciowej rewolucji. Nowe zasady, które obowiązują też budynki specjalnego przeznaczenia, jak agencje miejskie, organizacje non-profit, domy modlitwy i profesjonalne biura w budynkach mieszkalnych, wiosną 2025 roku obejmą też większe budynki mieszkaniowe. Od marca z pojemników korzystają właściciele i najemcy nieruchomości komercyjnych i firm. W sierpniu 2023 r. wprowadzono ten obowiązek dla restauracji, barów i sklepów spożywczych. Cel jest jeden - w Nowym Jorku ma być czyściej, a ulice mają przestać być „bufetem dla szczurów”.