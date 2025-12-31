Kameralne domówki czy eleganckie bale? Polonia zdradza, jak pożegna rok

Nowy Jork tradycyjnie powita nowy rok na Times Square, gdzie o północy nieprzebrany tłum wiwatować będzie na widok wędrującej w dół potężnej wysadzanej kryształkami kuli. Nie zabraknie tam Polaków, choć wielu z nich w tym roku zdecydowało się raczej na kameralne spotkania w domach niż huczne bale.

Na Greenpoincie, symbolicznym centrum polskiej emigracji w Nowym Jorku, znane restauracje Karczma i Retro są w sylwestra otwarte jedynie do godziny 8 pm. To nie wyjątek, ale trend pokazujący zmianę stylu świętowania. Nawet Sławek Łętowski spędzi sylwestrową noc w domu z synem. Na drugi dzień, 1 stycznia, zamierza stawić się w pracy.

W świecie artystycznym sylwester również nabiera prywatnego wymiaru. Krzysztof Medyna i Adam Makowicz spędzają go razem z grupą przyjaciół.

Będziemy mieli świetną kolację i zagramy razem nasz jazz. Sylwester jest tylko pretekstem

– mówi nam Medyna. Dla niego to będzie zresztą szczególny moment. Jak zdradza, przez 30 lat spędzał wszystkie sylwestry, grając zawodowo. W tym roku gra wyłącznie dla przyjemności.

Polonijna wokalistka Dagmara Czechura sylwestra spędzi w gronie rodzinnym, walcząc z grypą, z powodu której odwołać musiała już kilka występów dla Polonii. Rodzinnego sylwestra wybrał artysta i promotor kultury Janusz Skowron.

Upieczemy zaległego indyka, przyjdzie mój syn i będzie moja kochana żona Ania

– mówi nam, nawiązując do Święta Dziękczynienia, które z przyczyn rodzinnych celebrowali osobno. Wspomina też dawne lata, gdy na polonijnych imprezach sylwestrowych występowali Irena Jarocka czy Andrzej Zieliński, a gwiazdy sprowadzano specjalnie z Polski.

Dla tych, którzy chcą celebrować w większym gronie, ale nie ciągnie ich na Times Square, ważnym miejscem sylwestrowych spotkań pozostają kościoły. Polskie parafie organizują bale, łącząc zabawę z tradycją i wspólnotą. W takim klimacie Nowy Rok powita Dorota Huculak, znana z prowadzenia wspólnego śpiewania dla Polonii w New Jersey. Razem z przyjaciółmi będzie bawić się na balu w w Polskiej Misji Katolickiej w Hewitt, NJ. Na Brooklynie podobny bal – z występem grupy Efekt WKU - organizowany jest przez parafię St. Frances De Chantal. Zabawę sylwestrową przygotowała też m.in. parafia św. Jadwigi we Florak Park na Long Island.