Finansista z New Jersey na czele słynnej polonijnej parady w Chicago

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-11-28 13:58

Już wiadomo, kto w 2026 roku poprowadzi biało-czerwony pochód w Wietrznym Mieście. Komitet Parady Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago, IL, ogłosił, że Wielkim Marszałkiem jubileuszowej 135. Parady został Krzysztof Matyszczyk. Doskonale znany Polonii działacz i ekspert finansowy jest szefem rady nadzorczej największej polonijnej organizacji finansowej w USA.

Krzysztof Matyszczyk marszałkiem Parady Konstytucji 3 Maja w Chicago

Autor: PSFCU/ Materiały prasowe

Słynny chicagowski przemarsz Polonii odbędzie się w sobotę 2 maja 2026 roku – tradycyjnie w samym centrum Chicago. Hasłem przyszłorocznej Parady Dnia Konstytucji 3 Maja będzie „Happy Birthday, USA! Jeden duch, dwa narody” dla uczczenia ćwierćwiecza istnienia Stanów Zjednoczonych Ameryki. Komitet organizacyjny parady ogłosił, że na jej czele stanie Krzysztof Matyszczyk.

To postać od lat doskonale znana amerykańskiej Polonii – działacz, biznesmen, ekspert finansów i zarządzania. Od 45 lat związany jest z Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową (PSFCU). W 1997 roku został wybrany do Rady Dyrektorów jako skarbnik, a od ponad dekady pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. W tym roku uhonorowano go prestiżową Nagrodą Ducha Wolności Muzeum Polskiego w Ameryce, przyznawaną osobom szczególnie zasłużonym dla Polonii i budowania więzi polsko-amerykańskich.

Zobacz: Młodzi i zdolni dziękowali modlitwą za naukowe stypendia w Chicago

Pan Krzysztof Matyszczyk, choć mieszka i działa w New Jersey i Nowym Jorku, jest świetnie rozpoznawalny w Chicago. To znany biznesmen i ekspert finansów. Jako prezes Rady Dyrektorów PSFCU wraz z tą organizacją wspiera liczne polonijne i patriotyczne wydarzenia

– podkreśla w rozmowie z „Super Expressem” Jan Kopeć, honorowy prezes ZKP i koordynator parady. Przypomina, że Unia każdego roku przyznaje tysiące stypendiów dla młodzieży polonijnej, ułatwiając jej dalszą naukę. - Prezes Matyszczyk jest zawsze obecny na Paradzie Konstytucji 3 Maja, a także wielu wydarzeniach organizowanych przez Polonię chicagowską – dodaje.

Wybitni Polacy w USA połączyli siły. Wyjątkowe spotkanie w Chicago

Polonijna parada odbędzie się 2 maja, ale tradycyjnie poprzedzą ją ważne wydarzenia. 14 marca odbędą się wybory 27. Królowej Parady w Allegra Banquets (5035 N River Rd, Schiller Park, IL 60176), 1 maja w samo południe przewidziane jest uroczyste podniesienie polskiej flagi na Daley Plaza w Chicago, IL. 2 maja zostanie zorganizowany z kolei Bankiet Konstytucyjny. Więcej informacji na temat parady można znaleźć na stronie internetowej polishparade.org.

PSFCU
CHICAGO
PARADA 3 MAJA
USA
POLONIA

