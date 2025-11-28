Finansista z New Jersey na czele słynnej polonijnej parady w Chicago

Słynny chicagowski przemarsz Polonii odbędzie się w sobotę 2 maja 2026 roku – tradycyjnie w samym centrum Chicago. Hasłem przyszłorocznej Parady Dnia Konstytucji 3 Maja będzie „Happy Birthday, USA! Jeden duch, dwa narody” dla uczczenia ćwierćwiecza istnienia Stanów Zjednoczonych Ameryki. Komitet organizacyjny parady ogłosił, że na jej czele stanie Krzysztof Matyszczyk.

To postać od lat doskonale znana amerykańskiej Polonii – działacz, biznesmen, ekspert finansów i zarządzania. Od 45 lat związany jest z Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową (PSFCU). W 1997 roku został wybrany do Rady Dyrektorów jako skarbnik, a od ponad dekady pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. W tym roku uhonorowano go prestiżową Nagrodą Ducha Wolności Muzeum Polskiego w Ameryce, przyznawaną osobom szczególnie zasłużonym dla Polonii i budowania więzi polsko-amerykańskich.

Pan Krzysztof Matyszczyk, choć mieszka i działa w New Jersey i Nowym Jorku, jest świetnie rozpoznawalny w Chicago. To znany biznesmen i ekspert finansów. Jako prezes Rady Dyrektorów PSFCU wraz z tą organizacją wspiera liczne polonijne i patriotyczne wydarzenia

– podkreśla w rozmowie z „Super Expressem” Jan Kopeć, honorowy prezes ZKP i koordynator parady. Przypomina, że Unia każdego roku przyznaje tysiące stypendiów dla młodzieży polonijnej, ułatwiając jej dalszą naukę. - Prezes Matyszczyk jest zawsze obecny na Paradzie Konstytucji 3 Maja, a także wielu wydarzeniach organizowanych przez Polonię chicagowską – dodaje.

Polonijna parada odbędzie się 2 maja, ale tradycyjnie poprzedzą ją ważne wydarzenia. 14 marca odbędą się wybory 27. Królowej Parady w Allegra Banquets (5035 N River Rd, Schiller Park, IL 60176), 1 maja w samo południe przewidziane jest uroczyste podniesienie polskiej flagi na Daley Plaza w Chicago, IL. 2 maja zostanie zorganizowany z kolei Bankiet Konstytucyjny. Więcej informacji na temat parady można znaleźć na stronie internetowej polishparade.org.