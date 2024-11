Już 78 milionów Amerykanów oddało głos w wyborach. Walka skupia się na Pensylwanii

Ponad 42,6 milionów osób w punktach wczesnego głosowania i ponad 35,3 miliony głosów nadanych pocztą – to podsumowanie wczesnego głosowania, przygotowane przez Election Lab na University of Florida. Do godz. 9 pm w niedzielę głos w tegorocznych wyborach oddało już więc w sumie ponad 78 milionów Amerykanów. To połowa ze 154 milionów, które oddały głos w wyborach z 2020 r. i niemal połowa z ponad 161 mln osób, które zarejestrowały się do udziału w wyborach.

W Nowym Jorku z możliwości wcześniejszego oddania głosu skorzystał ponad milion mieszkańców miasta. Choć liczba robi wrażenie, to jedynie nieco ponad 20 proc. zarejestrowanych do głosowania w tym roku wyborców z metropolii, jak wynika z danych Komisji Wyborczej Stanu Nowy Jork. Najwięcej głosów w ramach wczesnego głosowania oddano na Brooklynie – ponad 345,8 tys. Dalej był Manhattan z 282,5 tys. głosów. Najmniej, bo niespełna 92 tys. oddano na Staten Island.

W Chicago do soboty 2 listopada swój głos w ramach wczesnego głosowania oraz korespondencyjnie oddało 424 077 wyborców.

Wybory powszechne i ostatnia szansa na oddanie głosu we wtorek 5 listopada. W Nowym Jorku głosować można w godz. 6 am – 9 pm, a adres komisji wyborczej sprawdzić można na stronie vote.nyc. W Chicago głosowanie odbędzie się w godz. 6 am – 7 pm. Informacje na temat wyborów znaleźć można na stronie Komisji Wyborczej Chicago.

Kandydaci obu partii do ostatniej chwili będą walczyć o głosy wyborców.

I widać, że oboje skupiają się na Pensylwanii, jednym z kluczowych dla wyniku wyborów stanów wahających się. Kamala Harris (60 l.) spędzi w tym stanie cały poniedziałek. Demokratyczna wiceprezydent USA skupi się na okolicach zamieszkanych przez klasę średnią. Odwiedzi Allentown, by wieczorem wziąć udział w wiecu w Filadelfii, podczas którego pojawić mają się Lady Gaga i Oprah Winfrey.

Donald Trump (78 l.) podzieli czas na trzy stany, gdzie zaplanowane ma cztery wiece. Pierwszy odbędzie się w Raleigh, NC, kolejne dwa w Reading, PA, i Pittsburghu, PA. Ostatni, zaplanowany na poniedziałkowy wieczór, odbędzie się w Grnd Rapids w Michigan.