Illinois wybiera nie tylko prezydenta. Prawdziwy wysyp referendów

Politycy i urzędnicy z Illinois przy okazji listopadowych wyborów postanowili przeprowadzić trzy stanowe referenda. Na tyle maksymalnie pozwala stanowe prawo. W punktach wyborczych mieszkańcy zostaną zapytani o to:

„Czy każdy kandydat pojawiający się na karcie do głosowania w Illinois na urząd federalny, stanowy lub lokalny powinien podlegać karom cywilnym, jeśli kandydat ingeruje lub próbuje ingerować w oficjalne obowiązki pracownika wyborczego?”

„Czy konstytucja stanu Illinois powinna zostać zmieniona w celu utworzenia dodatkowego 3-proc. podatku od dochodu przekraczającego 1 000 000 dol. w celu przeznaczenia zebranych funduszy na ulgi w podatkach od nieruchomości?”

„Czy wszystkie medycznie odpowiednie zabiegi wspomaganego rozrodu, w tym między innymi zapłodnienie in vitro, powinny być objęte jakimkolwiek planem ubezpieczenia zdrowotnego w Illinois, który zapewnia pokrycie świadczeń ciążowych, bez ograniczeń co do liczby zabiegów?”.

W niektórych hrabstwach czy miejskich okręgach Chicago wyborcy będą mieli znacznie więcej kwestii do rozważenia. Mieszkańcy hrabstwa Madison będą musieli wypowiedzieć się w sprawie secesji, której od pewnego czasu, ku oburzeniu władz w Springfield, IL, domaga się część mieszkańców i polityków. Pytanie dotyczyć będzie nie tylko odłączenia, ale też utworzenia całkiem nowego stanu. W Oak Park, w hrabstwie Cook, wyborcy odpowiedzą na pytanie czy chcą wprowadzenia głosowania rankingowego (RCV) w celu wyboru prezydenta Oak Park i rady powierniczej miejscowości. Referenda odbędą się też w kilkunastu okręgach Chicago.

Monika Gałuszka z Chicagowskiej Komisji Wyborczej przypomina, że Polacy powinni brać udział w wyborach. - Powinniśmy skorzystać z przywileju, który nabyliśmy poprzez uzyskanie obywatelstwa tego kraju. Jeżeli będziemy brać aktywny udział w wyborach, na pewno będziemy postrzegani przez polityków jako siła etniczna, z którą powinni się liczyć i o której poparcie warto zabiegać, przez to na pewno wzrośnie nasza pozycja i siła przebicia w Stanach – przekonuje. Przypomina, że przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z listą kandydatów. - Komisja Wyborcza miasta Chicago posiada wzory kart wyborczych na stronie internetowej chicagoelections.gov. Pod linkiem „Twoje Informacje Wyborcze”, wpisując imię i nazwisko oraz swój adres możemy zapoznać się z listą kandydatów w swoim dystrykcie, jak również sprawdzić placówkę wczesnego głosowania oraz swój lokal wyborczy, do którego zostaliśmy przydzieleni w dniu wyborów 5 listopada - mówi Gałuszka.

Wczesne głosowanie w Illinois i w Chicago już trwa. Placówki wczesnego głosowania przy 191 N. Clark i na 6. piętrze budynku przy 69 W. Washington St. są czynne do 27 października w dni powszednie od 9 am do 6 pm w soboty od 9 am do 5 pm, a w niedziele od 10 am do 4 pm. Od 28 października do 4 listopada będą czynne w dni powszednie od 9 am do 7 pm, w soboty od 9 am do 5 pm, w niedziele od 10 am do 4 pm. W dniu wyborów 5 listopada będziemy mogli zagłosować w Supersite przy 191 N. Clark w godz. 6 am - 7 pm.

Głosowanie przedterminowe we wszystkich 50 okręgach Chicago rozpocznie się w poniedziałek 21 października. Placówki będą czynne w dni powszednie od 9 am do 6 pm, w soboty od 9 am do 5 pm, w niedziele od 10 am do 4 pm, a w dniu wyborów 5 listopada od 6 am do 7 pm. Więcej informacji na temat wyborów można znaleźć na stronie internetowej: chicagoelections.gov.