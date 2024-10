Harris daleko przed Trumpem w NY. Ale nie na Long Island i w reszcie USA

Do 19 punktów procentowych wzrosła przewaga Kamali Harris w stanie Nowy Jork. Tak wynika z nowego sondażu Siena College - przeprowadzonego między 13 a 17 października wśród 872 wyborców - którego rezultaty opublikowano we wtorek 22 października.. - „Harris zwiększyła swoją przewagę nad Trumpem w Nowym Jorku, prowadząc o 19 punktów w bezpośrednim pojedynku, w porównaniu z 13 punktami różnicy w zeszłym miesiącu" - skomentował Steven Greenberg, ankieter Siena College.

- „Harris nadal cieszy się 88-proc. poparciem Demokratów, a 87 proc. Republikanów nadal popiera Trumpa. Niezależni wyborcy - którzy mają tendencję do wahania się w zależności od tego, jak blisko są obu partii - są ściśle podzieleni” - dodał w komentarzu do badania. Tu, 47 proc. wskazało Donalda Trumpa, a 46 proc. Harris. We wrześniu ta różnica była znacznie większa.

Jak wskazali ankieterzy, powiększyła się też różnica w preferencjach według płci. Trumpa popiera 54 proc. mężczyzn, o 2 proc. więcej niż przed miesiącem. Znacznie więcej kobiet wskazuje Kamalę Harris – tu odnotowano wzrost z 64 do 71 proc. - „Wzrost przewagi Harris pochodzi od czarnoskórych, białych i latynoskich wyborców, a także młodszych i w średnim wieku" – ocenił Greenberg.

Nie tak różowo dla demokratów jest na przedmieściach, w tym na Long Island czy w hrabstwach Westchester, Putnam, Rockland i Orange. Tu przewaga Harris nad Trumpem ledwo przekracza granicę błędu statystycznego i sięga 5 proc. - 52 proc. wskazuje na demokratkę, 47 na byłego prezydenta. Podobne, niewielkie różnie wskazują inne najnowsze sondaże.

W opublikowanym we wtorek cotygodniowym badaniu Morning Consult, Harris prowadzi przed Trumpem 50 do 46 proc. Jej przewaga spadła o 1 proc. w porównaniu z poprzednimi tygodniami. Według wyników najnowszego sondażu Reutersa i Ipsos, również ujawnionych we wtorek, przewaga Harris od minionego tygodnia nie uległa zmianie. Wiceprezydent USA cieszy się poparciem 46 proc. ankietowanych, a Trump 43 proc. Przed tygodniem Harris wskazywało 45 proc. badanych, a Trumpa 42 proc.