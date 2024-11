Groźna bakteria w ekologicznych marchewkach! Masa zachorowań, jedna ofiara śmiertelna

Ranni strażacy, ewakuacje, zamknięte szkoły. Trudna walka z ogniem w Nowym Jorku i New Jersey

To nie żart. Chcą sprzedać banana za milion dolarów

Polonijni uczniowie poznali „Polskie drogi do wolności”. Udany konkurs w Chicago

Warto zajrzeć do swoich spiżarek i lodówek. Firma Grimmway Farms z siedzibą w Bakersfiled w Kalifornii wycofała ze sklepów tony organicznych marchewek, które okazały się źródłem groźnej bakterii E. Coli. Jak potwierdziło CDC potwierdzono już 39 zachorowań w 18 stanach: najwięcej w Nowym Jorku, Minnesocie i Waszyngtonie, ale też w Oregonie, Kalifornii, Wyoming, Kolorado, Teksasie, Missouri, Arkansas, Michigan, Ohio, New Jersey, Massachusets, Pensylwanii, Virginii, Karolinie Południowej i Karolinie Północnej. Do szpitali trafiło w sumie 15 chorych. Niestety, jedna osoba zmarła.

Skażone warzywo – marchewki organiczne i organiczne marchewki dla dzieci - sprzedawane było w foliowych torebkach pod wieloma markami. To m.in. 365, Cal-Organic, Nature's Promise, O-Organics, Trader Joe's i Wegmans. Pełną listę znaleźć można w komunikacie na stronie internetowej FDA.

E. Coli Outbreak: 39 people are sick in 18 states. Check your homes for recalled bagged organic carrots. Do not eat recalled carrots. Throw them away. Carrots currently on store shelves are not affected. See the notice for a full list of brands of carrots.https://t.co/lzD2Z1SEAw pic.twitter.com/dL4KpqmZr1— CDC (@CDCgov) November 17, 2024

Produkty były dostępne w sklepach między około 14 sierpnia a 23 października. Organiczne marchewki nie miały daty przydatności do spożycia,w przypadku pozostałych obejmowała ona okres od 11 września do 12 listopada. - „Jeśli masz te produkty w domu, nie jedz ani nie używaj ich, wyrzuć je oraz wyczyść i zdezynfekuj powierzchnie, których dotykały. Konsumenci zaniepokojeni chorobą powinni skontaktować się z lekarzem” – apeluje FDA.

Jak podaje CDC, chorzy, którzy spożyli skażone E. Coli produkty w większości doświadczają „silnych skurczów żołądka, biegunki (często krwawej) i wymiotów". Objawy zwykle zaczynają się około trzech lub czterech dni po spożyciu. W skrajnych przypadkach, zakażenie może doprowadzić do śmierci.