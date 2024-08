Groza pod Chicago. Uwięził 15-latkę i wykorzystywał w zamian za jedzenie

Andrew W. Szech został w lipcu oskarżony o trzy zarzuty przestępczego wykorzystywania seksualnego, bezprawne posiadanie narkotyków i Adderallu, ciężkiego pobicia, bezprawnego posiadania roślin konopi indyjskich, dwóch zarzutów ciężkiego bezprawnego posiadania broni palnej, lekkomyślnego zachowania i ciężkiej napaści. To wszystko efekt szokującego odkrycia w domu 43-latka.

Dochodzenie rozpoczęło się, gdy mundurowi z US Marshals otrzymali informację o miejscu pobytu zaginionej nastolatki z Kannapolis w Karolinie Północnej. 23 lipca śledczy dowiedzieli się, że ofiara prawdopodobnie znajduje się w domu Szecha przy 31000 Prairie Ridge Road w Green Oaks. Gdy dotarli na miejsce, okazało się, że to prawda, a ustalenia były szokujące.

Według policji, Szech nawiązał kontakt z 15-latką przez internet w czerwcu, a na początku lipca namówił ją do ucieczki z domu. Dziewczyna przyjechała do Chicago autobusem, a 43-latek odebrał ją z dworca i zawiózł do swojego domu. Zamiast obiecywanej idylli czekał ją tam jednak koszmar. Według ustaleń śledczych, dziewczynka była zmuszana do uprawiania z nim seksu w zamian za jedzenie i dach nad głową. W czasie rewizji domu Szecha detektywi znaleźli broń palną, ponad 2700 gramów marihuany, prawie 30 gramów psylocybinowych cukierków, ponad 55 gramów grzybów psylocybinowych, 27 roślin konopi oraz ponad 55 tabletek Adderallu.

Wielka ława przysięgłych po zakończeniu śledztwa uznała, że zajścia z domu 43-latka kwalifikują się do rozszerzenia aktu oskarżenia. W nowym dokumencie znalazły się dodatkowe cztery oskarżenia przymusowej niewolniczej służby seksualnej nieletniego oraz cztery zarzuty przestępstwa seksualnego.

- Nie ma nic gorszego niż wykorzystywanie bezbronnego dziecka. Dołożymy wszelkich starań, aby ratować dzieci i ofiary przed handlem ludźmi i wykorzystywaniem seksualnym. Jestem bardzo wdzięczny, że to dziecko jest bezpieczne i może zacząć otrzymywać pomoc, której potrzebuje, aby wyleczyć się z tej strasznej sytuacji – przekazał w oświadczeniu szeryf hrabstwa Lake John D. Idleburg.

Rezultatem nowych oskarżeń postawionych Szechowi jest zatrzymanie go w areszcie do czasu zaplanowanej na 29 sierpnia rozprawy. Tym bardziej, że 43-latek w chwili aresztowania przebywał na wolności za kaucją w innej sprawie. W połowie 2023 r. został oskarżony o nieostrożne użycie broni palnej i posiadanie broni palnej przez przestępcę. Wyszedł na wolność po wpłaceniu 10 proc. kaucji w wysokości $300 000 w lipcu 2023 r.