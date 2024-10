Kultywują piękną tradycję

Góralscy artyści wytańczyli Oskary na znanym konkursie w Chicago

Młodzi góralscy artyści i ich rodzice mają co wspominać. W Domu Podhalan w Chicago odbył się XXXXI Konkurs Par Tanecznych do Festiwalu „Na Góralską Nutę''. Poznaliśmy pełne wyniki tych tanecznych zmagań, do których stawiły się zespoły góralskie z Kanady oraz z różnych stanów USA.

W tanecznych zmaganiach wzięło udział prawie 80 par tańczących w ośmiu kategoriach wiekowych od najmłodszych maluchów po seniorów. Artyści z zespołów góralskich prezentowali taniec trwający około 4 minuty, odzwierciedlający tradycje regionu, z którego pochodzili artyści, a podkład muzyczny zapewniał zespół, grający na tradycyjnych instrumentach. Jury oceniało wykonawców pod względem kompozycji całości tańców wraz ze śpiewem i muzyką, technicznej doskonałości wykonywania tańca oraz fantazji i swobody. Wykonawcom przyznano „Festiwalowe Oskary" i okolicznościowe dyplomy. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a organizatorzy nie ukrywali swej radości i dumy z odniesionego sukcesu. - „Jesteśmy dumni z naszych góralskich dzieci i młodzieży! Gratulujemy wszystkim uczestnikom, ich rodzicom oraz instruktorom. Dziękujemy również jurorom muzykantom, sponsorom, oraz komitetowi imprez" - napisali na Facebooku przedstawiciele Związku Podhalan w Północnej Ameryce, który był organizatorem Konkursu Par Tanecznych do Festiwalu „Na Góralską Nutę''. Oto lista laureatów konkursu: I MIEJSCE: Kategoria do lat 6: Michał Miernicki (6 l.) i Julia Baraniak (6 l.) (Mali Siumni) Kategoria 7-9 lat: Filip Janik (9 l.) i Izabella Gach (11 l.) (Mali Hyrni) Kategoria 10-12 lat: Jasiu Rychtarczyk (10 l.) i Lidia Zubek (11 l.) (Mali Hyrni) Adam Stoch (12 l.) i Magdalena Baraniak (11 l.) (Mali Zaradni) Damian Żeglin (11 l.) i Claudia Król (Szkółka Pieśni i Tańca ZPPA) Kategoria 13-15 lat: Jasiek Rusnak (15 l.) i Oliwia Rusnak (18 l.) (Holni) Mikołaj Wróbel (15 l.) i Lauren Kula (14 l.) (Młodzi Ślebodni) Michał Rusnak (14 l.) i Maja Szlembarski (15 l.) (Holni) Kategoria 16-18 lat: Andrzej Błachuta (17 l.) i Natalia Król (16 l.)(Siumni) Kevin Sarna (18 l.) i Wioletta Greczek (19 l.)(Siumni) Kategoria 19-21 lat: Mateusz Skupień (20 l.) i Renata Marusarz (18 l.)(Siumni) Leon Byrdak (19 l.) i Joanna Chlebek (20 l.) (Siumni) Kategoria 22-35 lat: Jakub Rychtarczyk (22 l.) i Veronica Kobylak (22 l.) (Ślebodni) II MIEJSCE: Kategoria do lat 6: Aleksander Golak (5 l.) i Elizabeth Bukowski (Chochołowianie) Kategoria 7-9 lat: Filip Bryja (9 l.) i Michelle Kleszcz (Mali Zaradni) Gabriel Bryja (7 l.) i Olivia Dziedzic (Mali Zaradni) Kategoria 10-12 lat: Adam Kowalczyk (12 l.) i Magda Cichorz (10 l.)(Mali Ślebodni) Oscar Mulica (11 l.) i Olivia Szczypta (12 l.)(Mali Zaradni) Filip Kęsek (10 l.) i Kornelia Bryja (10 l.) (Mali Zaradni) Nikolas Bosak (12 l.) i Amilia Krukowska (11 l.)(Juchasi) Gabriel Wróbel 11 l.) i Magdalena Borzęcki (11 l.) (Małe Jawory) Jasiu Borowicz (11 l.) i Zuzanna Pachura (13 l.) (Mali Hyrni) Adrian Zając (12 l.) i Gabriella Turza (10 l.) (Małe Jawory) Kategoria 13-15 lat: Darek Kwak (15 l.) i Sarah Okular (16 l.)(Chochołowianie) Krystian Kozielec (13 l.) i Karolina Rafacz (13 l.)(Szkółka Pieśni i Tańca ZPPA) Kategoria 16-18 lat: Bartłomiej Landowski (17 l.) i Amelia Strączek (17 l.)(Siumni) Bartłomiej Baraniak (17 l.) i Gabriela Wnęk (16 l.)(Zaradni) Mateusz Suchecki 18 l.) i Weronika Suchecki (18 l.)(Wanta Młode Pokolenie) Andrzej Bryja (17 l.) i Natalia Szczurek (17 l.) (Ślebodni) Paweł Rzadkosz (16 l.) i Olivia Słodyczka (15 l.) (Wanta Młode Pokolenie) Kategoria 19-21 lat: Antoni Wnęk (19 l.) i Alicja Bukowski (20 l.) (Siumni) Jakub Skubisz (20 l.) i Kasia Waliczek (21 l.) (Ślebodni) Kategoria 22-35 lat: Christian Nędza (25 l.) i Nicole Kułach (20 l.) (Wiyrchy) III MIEJSCE: Kategoria do lat 6: Michał Hajnos (5 l.) i Joanna Bukowski (5 l.) (Szkółka Pieśni i Tańca ZPPA) Kategoria 7-9 lat: Paweł Borzęcki (9 l.) i Wiktoria Wrzaszczak (8 l.) (Małe Jawory) Kategoria 10-12 lat: Bartek Baraniak (11 l.) i Viktoria Baran (11 l.) (Mali Siumni) Anthony Lambert (11 l.) i Veronica Bukowski (9 l.) (Chochołowianie) Stasiu Cudzich (12 l.) i Victoria Król (10 l.) (Szkółka Pieśni i Tańca ZPPA) Stanisław Dziura (12 l.) i Sophia Halcin (10 l.) (Małe Jawory) Dawid Walkosz (12 l.) i Amelia Bartoszek (8 l.) (Mali Ślebodni) Maximilian Gurgul (10 l.) i Julia Skiba (8 l.) (Juchasi) Krystian Cudzich (11 l.) i Elizabeth Wilczek (10 l.) (Mali Ślebodni) Kategoria 13-15 lat: Nikolas Wnęk (15 l.) i Gabriela Mulica (15 l.) (Zaradni) Kategoria 16-18 lat: Kuba Wyrostek (16 l.) i Alicja Wąsik (18 l.) (Holni) Kategoria 19-21 lat: Jakub Mucha (21 l.) i Megan Janik (20 l.) (Ślebodni)