Górale z Chicago wybrali nową królową

Ubrał aktorów do przedstawienia Gombrowicza, które zobaczymy w NYC. „Moda, którą tworzę to sztuka”

W tym roku w konkursie startowało sześć uczestniczek. Dwie walczyły o koronę królowej ZPPA a cztery o tytuł kandydatki na królową tej organizacji. Wszystkie startujące góralki były piękne i utalentowane, dlatego komisja miała nie lada problem z podjęciem decyzji. Zasiedli w niej: przewodniczący Wojciech Krzeptowski Sabała, Zofia Stopka, Anna Stopka Kurtyka, Maria Łapka Szkodoń i Andrzej Para. Nad całością imprezy czuwała nowo wybrana wiceprezeska ZPPA do spraw kultury Karolina Stafiera. Wybory królowej poprowadziła: Joanna Kula. W czasie konkursu przygrywała kapela góralska w składzie: kapelmistrz Marek Bukowski, Bronisław Sołtys, Grzegorz Jaciów, Adam Stafiera i honielnik Damian Żegleń.

Po obradach na królową ZPPA 2024-2025 wybrano Annę Zubek-Parę (17 l.) z Lemont, IL, która pokonała Annę Marusarz (18 l.). Anna Zubek-Para to uczennica czwartej klasy High School w Lemont. Urodziła się w Gronkowie, jej mama Danuta Para pochodzi z Gronkowa, tata Kazimierz Zubek pochodzi z Zakopanego. To oni w Ani zaszczepili miłość do góralszczyzny, gdyż od dziecka tańczy i śpiewa w zespołach góralskich, gra na akordeonie, a obecnie należy do zespołu „Siumni".

W konkursie na kandydatkę na królową ZPPA wzięły udział: Amelia Kaczmarczyk (16 l.) , z zespołu „Holni", Klaudia Krzysztofiak (15 l.) z zespołu „Wanta" i Oliwia Tomecki (15 l.) z zespołu „Holni". Kandydatką na królową została Gabriela Mulica (15 l.) z Zespołu Góralskiego Zaradni. Mama Gabrysi Halina pochodzi z Białki Tatrzańskiej, tata z Cichego Dużego. Od najmłodszych lat rodzice uczyli Gabrysię, jak też i jej młodszego brata Oskara, tańca, śpiewu i miłości do podhalańskich tradycji. Gabrysia wielokrotnie była laureatką Konkursu Poezji i Gawędy Góralskiej w Chicago, a także jest częstym gościem Radia Związku Podhalan''.

W czasie konkursu góralskie kandydatki musiały zaprezentować swoje talenty, a także wiedzę na temat góralskich tradycji, gwary oraz Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Wśród zadań dla walczących o koronę dziewcząt było m.in. wiązanie kierpców i gorsetu, zaplecenie góralskiego warkocza, dojenie sztucznej krowy, przyszywanie guzików, cerowanie skarpetek, ale też zrobienie i uformowanie góralskiego moskola.

Świeżo mianowana królowa otrzymała piękną koronę, szarfę oraz inne cenne nagrody. - „Gratulujemy nowej królowej. Powodzenia! Brawo!” - pisali internauci na Facebooku ZPPA. Od niedzieli urodzona w Gronkowie Zubek-Para będzie reprezentować przez rok Związek Podhalan w Północnej Ameryce na wszystkich uroczystościach tej organizacji, a także na imprezach innych polonijnych organizacji, zarówno tych świeckich, jak i kościelnych. Tradycyjnie Królowa ZPPA organizuje też Wielki Bal Charytatywny, z którego dochód przeznacza na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom i rodzinom.

Zanim ogłoszono wyniki konkursu swój ostatni góralski taniec wykonała ustępująca królowa ZPPA Anna Smętek. Ania Smętek Ustępująca Królowa ZPPA ze wzruszeniem i łezką w oku, podziękowała wszystkim za ten wspaniały rok. Ogromnym jej sukcesem było zorganizowanie Balu Charytatywnego, na którym Ania zebrała ponad 100 tys. dolarów. Zgromadzone fundusze zostały przeznaczone na cele charytatywne w Polsce i w USA. Ania szczególne podziękowania skierowała do najbliższych członków rodziny: mamy i taty. Podziękowanie skierowała także do Zarządu Głównego ZPPA, do przyjaciół ze „swojej drugiej rodziny" zespołu Siumni, do zbójnika Jakuba Stopki i Marcina Łasia i do wszystkich, którzy wspierali ją w czasie tego roku. Prezes Jan Król w dowód podziękowania i uznania, wręczył Ani bukiet kwiatów. Były łzy, było „Sto lat”, były podziękowania również od zbójnika, który obdarował Anię kwiatami i piyknie ją „wytoncył". Swój popisowy taniec z kandydatem na zbójnika Barkiem Landowskim, a także kwiaty i podziękowania od prezesa, otrzymała także ustępująca kandydatka na królową ZPPA Natalia Król. A honielnik Damian Żegleń zatańczył z królową Anią Smętek.