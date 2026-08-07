Gazeciarz z Powstania Warszawskiego uhonorowany Krzyżem Oficerskim w Pensylwanii. „Robiłem to, co do mnie należało”

Mam zaszczyt uhonorować Powstańca Warszawskiego, pana Andrzeja Rawicza, człowieka, który nie tylko zapisał się w historii walki o wolność, ale także od lat inspiruje kolejne pokolenia Polonii amerykańskiej do podtrzymywania tożsamości polskiej i patriotyzmu

– powiedziała Deborah M. Majki, Honorowa Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, która 1 sierpnia, w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, przyjechała do domu Powstańca z wyjątkowym wyróżnieniem nadanym przez prezydenta RP. Krótko przypomniała historię urodzonego w 1934 r. w Warszawie 92-latka, który w wieku zaledwie 10 lat uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, gdzie jako gazeciarz roznosił po barykadach tzw. „bibułę”, czyli codzienny Biuletyn Informacyjny.

Po upadku powstania wraz z ciocią Helą i matką Krystyną, która należała do AK i walczyła w powstaniu, trafił do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd wszyscy zostali załadowani do pociągu jadącego do KL Auschwitz

– mówiła. Przypomniała, że cała trójka przeżyła tylko dzięki pomocy polskich kolejarzy, gdy udało im się uciec na bocznicy w Krakowie.

Pan Andrzej był więc świadkiem czasów terroru i okrucieństwa, ale także świadkiem chwil, gdy ludzie, narażając własne życie, pomagali innym. To wartość, o której dziś, w świetle barbarzyńskiej agresji rosyjskiej na Ukrainę, musimy pamiętać

– powiedziała konsul Majka, wręczając odznaczenie panu Andrzejowi.

Przypomniała również, że Rawicz osiadł najpierw w Anglii, a później w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Pensylwanii założył i prowadził własną fabrykę chemiczną, odnosząc sukcesy zawodowe. Podkreśliła, że mimo licznych obowiązków, nigdy nie zapomniał o swojej ojczyźnie. Przez całe życie, obok pracy zawodowej, poświęcał się edukacji polonijnej, popularyzując historię Polski, a szczególnie historię Powstania Warszawskiego. Współpracował także z Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie przekazał część swoich pamiątek tamtych dramatycznych dni i heroicznego wysiłku Polaków.

Na wyjątkowym spotkaniu w domu Andrzeja Rawicza obecni byli jego córka Kim Caroll z mężem Jimem, a także synowa Marta Rawicz, nasza redakcyjna koleżanka, i wnuk John. Konsul Deborah M. Majce towarzyszył Marcin Niemiec. Goście i gospodarze raczyli się smacznym poczęstunkiem i oddawali rozmowom o przeszłości, ale też codziennych przyjemnościach. Nie zabrakło również lampki szampana, którą z uśmiechem wzniósł także pan Andrzej.

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Jestem bardzo wzruszony, że otrzymałem to odznaczenie, choć nie czuję się bohaterem. Ja po prostu robiłem to, co do mnie należało. Zawsze rano, wraz z innymi chłopcami, między innymi z moim starszym kuzynem Januszem Ratajczakiem, szliśmy do drukarni, gdzie drukowano Biuletyn Informacyjny. Na jednej stronie były aktualne wiadomości z kraju i ze świata, a na drugiej ogłoszenia o poszukiwaniu zaginionych. Braliśmy gazety i roznosiliśmy je. Zawsze zatrzymywaliśmy po jednej lub dwóch sztukach dla naszej rodziny, mieszkającej na ul. Świętokrzyskiej

– opowiedział nam pan Andrzej.

Była to bardzo niebezpieczna praca. Trwały strzelaniny, spadały bomby z samolotów, a wszystko dookoła płonęło

– przyznał, wracając pamięcią do dni sprzed 82 lat.

Prawdziwymi bohaterami byli ci, którzy walczyli na pierwszej linii powstania oraz moi ukochani rodzice: mama Krystyna, sanitariuszka, oraz tata Józef Rawicz-Szabuniewicz, lotnik w Anglii

– powiedział ze łzami w oczach pan Andrzej.