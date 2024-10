Festiwal jednego aktora po raz 17. Omar Sangare zaprasza na Manhattan

Jimmy Carter kończy 100 lat. To najstarszy prezydent USA

Formuła festiwalu opiera się na trzech prostych, ale głębokich zasadach: jeden artysta, jedna historia, jedna publiczność. United Solo jest miejscem, gdzie twórcy z różnych kultur i tradycji teatralnych mogą dzielić się swoimi osobistymi opowieściami, zyskując bezpośredni kontakt z widzami. Festiwal przyciąga zarówno doświadczonych artystów, jak i debiutujących wykonawców, oferując unikalną przestrzeń dla monodramatycznej sztuki. - Festiwal tak się rozbudował, że robimy go już dwa razy w roku, jesienią i wiosną. To duża szansa dla aktorów, mogą pokazać się w dobrym teatrze na Times Square, stąd chyba popularność imprezy - powiedział nam Omar Sangare.

W trakcie tegorocznej edycji będzie można obejrzeć spektakle z różnych krajów, co podkreśla globalny charakter festiwalu. Różnorodność tematyczna i artystyczna monodramów jest jednym z kluczowych atutów United Solo, czyniąc go ważnym punktem na mapie światowego teatru. O tej przystani dla solistów artystów opowiada spektakl „Remembering My Dreams", który można było zobaczyć w sobotę 28 września podczas uroczystego otwarcia imprezy.

W roli głównej wystąpiła Wendy-Lane Bailey, której niezwykły talent i ekspresja wciągnęły publiczność w świat pełen marzeń i emocji. Spektakl został opracowany przez Wendy-Lane Bailey, Michele Brourman, która stworzyła przepiękną muzykę do tego wydarzenia, a jego reżyserem był sam Omar Sangare, założyciel United Solo. „Remembering My Dreams" to hołd dla odwagi i twórczości artystów solowych. Wendy-Lane Bailey, poprzez muzykę Michele Brourman, wprowadziła widzów w świat marzeń, które odzwierciedlają najgłębsze pragnienia i lęki artystów. Spektakl był emocjonalną podróżą, która ukazywała wiarę w marzenia nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Muzyczną stronę spektaklu zapewniła Beth Falcone (dyrektor muzyczna i pianistka) oraz Ritt Henn na basie.

W ramach festiwalu, co niedzielę do 10 listopada w Theatre Row (410 West 42nd Street, Nowy Jork, NY 10036) odbywają się tzw. Solo Sunday Social Room. Ich gwiazdami będą osoby, które zgłoszą chęć występu na scenie i zaprezentowania wiersza, piosenki, monologu czy własnego show.

Wszyscy, którzy chcą doświadczyć emocji teatru jednego aktora mogą zajrzeć na stronę internetową festiwalu. Tam też dostępne są bilety na 17. edycję United Solo Theatre Festival.