Rabuś dał sie nagrać

FBI szuka „bandyty z gołą klatą”

Na ogół rabusie robią wszystko, co mogą, by nie dać się rozpoznać, ale zdarzają się wyjątki. Należy do nich przestępca z Chicago, którego szuka FBI. Sami agenci nazwali go „bandytą z gołą klatą”.