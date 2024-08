Dwie ofiary ulew w Connectitut. Stan wyjątkowy w Suffolk County

Z bronią i młotkami weszli do domu i uwięzili lokatorów. Szokujący napad w Queens

Opady, które miejscami przyniosły nawet 13 cali deszczu, okazały się tragiczne w skutkach. Stanowa policja w poniedziałek potwierdziła śmierć dwóch kobiet, których poszukiwano od niedzieli. Obie były mieszkankami Oxford, CT, i zginęły, gdy ich samochody utknęły na zalanych przez Little River drogach. Zidentyfikowano je jako 63-letnią Ethelyn Joiner i 71-letnią Audrey Rostkowski. Jedna zatonęła w swoim samochodzie, druga zdołała się wydostać z auta i czekała na pomoc w wezbranej wodzie, trzymając się przydrożnego znaku drogowego. Niestety porwał ją silny nurt i utonęła.

- Ta dewastacja rozdziera serce. Kto by pomyślał, że Little River stanie się rwącym potokiem zniszczenia – powiedział senator USA z Connecticut Richard Blumenthal (78 l.), który w poniedziałkowy wieczór spotkał się z dziennikarzami u boku gubernatora stanu Neda Lamonta (70 l.), który poinformował o wystąpieniu z wnioskiem o deklarację federalnego stanu wyjątkowego. Jak powiedział, tylko w niedzielny wieczór służby ratunkowe ewakuowały 100 osób, które utknęły w zalanych rejonach.

Many thanks to the @CTDEEPNews crews and local first responders who quickly worked to safely evacuate people at Kettletown State Park yesterday afternoon and evening due to the sudden and intense rainfall. pic.twitter.com/rfnY6UNiCq— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) August 19, 2024

Ratować trzeba było m.in. 18 osób z restauracji Brookside Inn w Oxford, którą otoczyły rwące wody. Strażacy rozciągnęli nad nimi długą drabinę, po której na czworakach przeszli uwięzieni, patrząc jak gruz i inne zmyte przedmioty rozbijają się o budynek. W sąsiednim Southbury spowodowana ulewą lawina błotna zniszczyła część zabudowań fermy drobiu, zabijając wiele kurczaków. W ten sam sposób zmytych zostało kilka dróg. W poniedziałek po południu, jak podał Departament Transportu Connecticut, zamkniętych pozostawało wciąż 27 stanowych tras, których nawierzchnia lub mosty zostały poważnie uszkodzone.

Severe #flooding had devastating consequences on CT’s infrastructure. #CTDOT crews are visiting and inspecting affected roadways to determine the repairs needed. More than 25 roads continue to be closed as of this afternoon. Visit https://t.co/7OO8yAcQvJ for updates. pic.twitter.com/GeyDHyp59J— Connecticut Department of Transportation (@CTDOTOfficial) August 19, 2024

Burze, które przetoczyły się przez Connecticut, uprzykrzyły życie również mieszkańcom nowojorskiej Long Island oraz New Jersey. W hrabstwie Suffolk, które ogłosiło stan wyjątkowy, zalanych zostały setki domów. Wiele aut pochłonęły lawiny błotne, a służby musiały ratować ludzi w Nesconset, Ronkonkoma, Smithtown i St. James. W Stony Brook pękła tama, a woda zniszczyła spory odcinek drogi i zmusiła do ewakuacji m.in. ponad 150 studentów Stony Brook University. Na północy New Jersey zalane zostały na szczęście jedynie drogi.

Problemy mieli też pasażerowie. Z powodu powodzi i lawiny błotnej zamknięto linię Metro-North Railroad w Waterbury, CT. Amtrak wstrzymać musiał w niedzielę ruch na trasie Filadelfia – Nowy Jork, LIRR zawiesiła kursy między Port Jefferson a Kings Park, a lotniska Newark Liberty, LaGuardia i JFK odwołały ponad 450 lotów.