Drony, psy i samolot szukały podejrzanych o morderstwo w Chicago

Biuro szeryfa hrabstwa Lake odpowiedziało we wtorek około godziny 11.55 am. na wezwanie do wypadku drogowego na drodze nr 14 przy Pepper Road w Lake Barrington. Jak poinformowali w komunikacie mundurowi, sprawca uciekł. Auto podejrzane o udział w kolizji - ciemnoniebieskiego pickupa chevroleta - znaleziono porzucone przy 1020 West Northwest Highway w Barrington. Mundurowi ustalili, że kierowcą auta był mężczyzna podejrzany o zabójstwo, do którego w poniedziałek doszło w Chicago - Osceolę L. Little (38 l.) z Everett w Waszyngtonie. 38-latek po zabójstwie miał uciec przed policją samochodem.

Policjanci rozpoczęli obławę. - „Uzyskany z pobliskiej firmy monitoring wideo pokazał Little'a wychodzącego z rozbitego pojazdu z torbą podróżną i kobietę wychodzącą z pojazdu z plecakiem. Oboje uciekli pieszo” – przekazali policjanci. By znaleźć zbiegów biuro szeryfa oddelegowało dziesiątki funkcjonariuszy, w tym wyspecjalizowane jednostki wspomagane przez licznych lokalnych policjantów. Obławą dowodzono z mobilnego centrum dowodzenia szeryfa.

Najpierw, około godz. 2 pm zlokalizowano kobietę. Luisa Sanchez (22 l.) z Cary została zatrzymana na stacji benzynowej Speedway w rejonie dróg 14 i Kelse. Okazało się, że wcześniej ukryła na stacji broń. Funkcjonariusze biura szeryfa i Departamentu Policji w Chicago znaleźli broń w otworze wentylacyjnym w łazience.

Jednocześnie trwała obława na 38-latka. Teren od Kelsey na zachodzie, do drogi 22 na północy, drogi 14 na południu i North Harbor na wschodzie był przeczesywany przez ponad 10 dronów, 20 psich zespołów, samolot policji stanowej Illinois, zastępców szeryfa i lokalne wydziały policji.

Jak relacjonowało biuro szeryfa, około godz. 6.20 pm Little został zauważony przez jedną z jednostek przeszukujących teren. Na widok policji ruszył do ucieczki. - „Zastępcy szeryfa i policjanci z okolicy ścigali go pieszo, a Little wbiegł do zamieszkanego budynku przemysłowego w bloku 21900 Pepper Road w Lake Barrington. Zastępcy szeryfa byli w stanie zamknąć Little'a w pomieszczeniu biurowym w budynku i bezpiecznie ewakuować pracowników, którzy pracowali w środku” – przekazali policjanci.

Po dugich negocjacjach Little poddał się około godziny 8.15 pm. Śledztwo wykazało, że broń palna ukryta przez Sanchez na stacji benzynowej należała do Little'a i najprawdopodobniej była użyta w zabójstwie dokonanym w Chicago w poniedziałek. Prokuratora Stanowa Hrabstwa Lake postawiła 38-latkowi zarzuty przestępstwa posiadania broni, utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości, pomocy w ucieczce i nielegalnego posiadania broni palnej bez karty FOID. Wystąpiła też do sądu o zatrzymanie obojga w areszcie. Prawdopodobnie para usłyszy dodatkowe zarzuty, w tym morderstwa.

- Nie mógłbym być bardziej dumny z niezłomnej determinacji mojego zespołu podczas poszukiwań tych zbiegów. Dziękuję też naszym partnerom z policji miejskiej i stanowej za ich szybką reakcję – powiedział szeryf hrabstwa Lake John Idleburg.