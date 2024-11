Dramat na Manhattanie. 73-latek wypadł z okna, próbując ratować się przed rabusiami

Ukradli złoty łańcuch wart $8000 i $200 w gotówce, ale mają też na sumieniu życie 73-latka. Policja szuka trzech rabusiów, których skok wstrząsnął mieszkańcami Washington Heights. Doszło do niego w sobotę 23 listopada nad ranem u zbiegu 161st Street i Broadway. Około godz. 4.30 am zamaskowany bandyta wdrapał się po rusztowaniu przy budynku i tak dostał się do schodów przeciwpożarowych, a z nich, po gzymsie, do okna jednego z mieszkań na szóstym piętrze. Zwinnie wślizgnął się do środka i ruszył do drzwi, by wpuścić do lokalu dwóch kompanów. Bandycka trójka nie miała pokojowych zamiarów.

Włamywacze szybko namierzyli 40-letniego lokatora mieszkania. Związali go i zaczęli plądrować mieszkanie, żądając wydania kosztowności. Hałasy najpewniej zbudziły 73-letniego ojca ofiary, który próbując wykorzystać nieuwagę złodziei postanowił uciec przez okno. Wyszedł na parapet i chciał po gzymsie przedostać się do kolejnego okna. Niestety, jak opowiadali świadkowie, z którymi rozmawiali reporterzy stacji ABC7, drogę mężczyźnie blokował klimatyzator. 73-letni Jacinto Remigo stracił równowagę na wąskiej betonowej półce i runął na ustawione przy budynku rusztowanie.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować. Policjanci wciąż próbują namierzyć rabusiów współodpowiedzialnych za tę tragedię.