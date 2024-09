Dożywocie dla zabójcy policjantki z Chicago

Akt oskarżenia Emonte Morgana zawierał 85 punktów, między innymi zarzuty dotyczące wielokrotnego morderstwa, usiłowania morderstwa, ciężkiego pobicia, a także oraz innych ciężkich przestępstw. Wszystkie związane były z feralną policyjną interwencją z 7 sierpnia 2021 r.

23-latek został skazany nie tylko za zabójstwo French, ale też za próbę morderstwa funkcjonariusza Joshuy Blasa (35 l.). To jeden z trzech policjantów, którzy zatrzymali samochód, którym feralnego dnia jechał Emonte i jego brat Eric Morgan (23 l.). Powodem zatrzymania, do którego doszło w pobliżu 63th St i Bell St w Chicago, były nieważne tablice rejestracyjne.

W czasie rozprawy adwokaci Morgana próbowali dowieść, że nie miał on zamiaru nikogo zabić, ale prokuratura stanowa przedstawiła ławnikom dowody nie pozostawiające żadnych złudzeń co do jego motywów. Było to m.in. nagranie z kamer policyjnych, na których było widać, że z premedytacją celował z broni, a potem oddawał do policjantów strzał za strzałem z pistoletu kaliber 22. Eric Morgan poszedł na ugodę z prokuraturą w zamian za to został skazany na łagodniejszy wyrok 7 lat więzienia.