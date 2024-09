Cztery dni ze sztuką w Chicago. Rusza VI Kongres Teatru Polskiego

Aldona Olechowska aktorka Teatru Nasz z Chicago i członkini rady dyrektorów Kongresu Teatru Polskiego zapewnia nas, że w czasie tej, czterodniowej teatralnej uczty każdy miłośnik sztuki znajdzie coś dla siebie. - Okej, wyobraź sobie: jesteś w domu, w dresie, przed telewizorem. Netflix albo Youtube pyta po raz kolejny: „Czy nadal oglądasz?” Znajome, prawda? A teraz wyobraź sobie, że wkładasz elegancki strój, może jakieś perfumy, wychodzisz z domu i idziesz do teatru! - mówi.

Dla tych, którzy pytają „po co?” też ma odpowiedź. - Po to aby obejrzeć spektakl na żywo i poczuć teatralne wibracje, aby poczuć zaskoczenie, radość, smutek i bliskość z postacią, na którą patrzysz - jakbyśmy sami byli częścią opowieści. Teatr to świetne przeżycie, a po spektaklu możesz o nim podyskutować przy winie, kawie i podzielić się wrażeniami z tego, co przed chwilą zobaczyłeś – dodaje, przypominając, że teatr, tak jak każde obcowanie ze sztuką, wpływa na nasz rozwój osobisty i poszerza horyzonty.

VI Kongres Teatralny odbędzie się w dniach 19-22 września i Olchowska gorąco zachęca do udziału. W czwartek 19 września o godzinie 7 pm. odbędzie otwarcie wystawy z okazji XX-lecia teatru Warsztaty teatralne Little Stars w Galerii Dwell Studio przy 7449 W Irving Park Rd w Chicago. Tego samego dnia o godz. 8 pm będzie można obejrzeć sztukę „Nieznana – Marilyn Monroe” – Teatru Studio z Wilna na Litwie w Art Gallery Cafe przy 127 Front St, Wood Dale, IL.

W piątek 20 września o godz. 8 pm wystawiona będzie sztuka „Zapiski oficera Armii Czerwonej” Teatru Studio z Wilna na Litwie w Akademii Muzyki PASO przy 5400 N Lawler Ave w Chicago. O tej samej porze w Galeria Dwell Studio będzie można obejrzeć „Rzeź w języku Esperanto” – spektakl OFF Theatre Zigarre z Brunszwiku w Niemczech.

W sobotę 21 września i niedzielę 22 września o godz. 9 am odbędą się warsztaty aktorskie prowadzone przez dr hab. Błażeja Peszka w Akademii Muzyki PASO. W niedzielę o godz. 5 pm odbędzie się gala kongresu w Akademii Muzyki PASO. Więcej informacji i pełny program można znaleźć na Facebooku Kongresu.