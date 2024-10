Czołowe zderzenie z autobusem pełnym ludzi. Ponad 20 rannych w New Jersey!

Przyznał się do podpalenia znanego bezdomnego. Posiedzi 47 lat

Ponad 20 osób trafiło do szpitali w okolicy Union, NJ, po groźnym porannym wypadku. Około godz. 7.20 w przejeżdżający przez miasto autobus linii 94 uderzyło czołowo BMW. Wypełniony pasażerami pojazd New Jersey Transit przejeżdżał przez skrzyżowanie Stuyvesant Avenue i Stanley Terrace, gdy BMW jadące w przeciwnym kierunku zjechało na jego pas i uderzyło prosto w niego. Jadące za autobusem pojazdy, w tym jadący tuż za nim drugi pojazd linii 94, zmuszone były do nagłego hamowania.

Ratownicy, którzy zjawili się na miejscu wyciągnęli z osobówki kierowcę BMW, który trafił do Szpitala Uniwersyteckiego. Niestety pomocy medycznej w pobliskich placówkach wymagało też ponad 20 pasażerów i kierowca autobusu. Obrażenia obejmowały złamania nóg, urazy twarzy i szyi oraz mnóstwo siniaków, ale na szczęście nie zagrażały życiu.

Odcinek Stuyvesant Avenue był zamknięty przez kilka godzin na czas policyjnego dochodzenia. Na razie nie ujawniono, dlaczego kierowca BMW zjechał autem wprost pod autobus.