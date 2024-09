Czekał na proces za użycie broni. Postrzelił dwóch nastolatków

Kilka dni temu Marcus Gilbert (19 l.) z Crest Hill pod Chicago, IL, trafił za kraty z zarzutami próby morderstwa, przestępczej napaści i przestępczego użycia broni. Wpadł w ręce mundurowych z U.S. Marshals Great Lakes Fugitive Task Force we wtorek, po tym jak 3 września wydano nakaz jego aresztowania. Służby zgromadziły bowiem wystarczającą ilość dowodów na to, że to on odpowiada za strzelaninę, do której doszło nocą 28 sierpnia w Joliet, IL.

Feralnego dnia, policja wezwana została do strzałów w okolicy 300 Western Avenue, nieopodal parkingu przy Western Food Mart. Niedaleko miejsca zdarzenia, przy 300 Bluff Street, mundurowi zastali dwóch zalanych krwią nastolatków. 17-letni chłopak miał ranę postrzałową prawej łydki, a jego 15-letni kolega – pośladków. Obu rannych przewieziono do pobliskiego szpitala, w którym dochodzą do siebie.

Gilbert trafił do aresztu hrabstwa Will w Joliet, gdzie poczekać ma na proces. Nie pierwszy zresztą. W dniu strzelaniny z 28 sierpnia przebywał na zwolnieniu przedprocesowym w związku z inną czekającą go sprawą za użycie broni.