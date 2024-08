Cyfrowa rewolucja w Illinois. Prawko pokażesz w telefonie

Ustawa (House Bill 4592) wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku. Od tego dnia mieszkańcy Illinois będą mogli legitymować się prawem jazdy czy stanowym ID, wydawanymi przez biuro sekretarza stanu Illinois, znajdującymi się w specjalnej aplikacji w telefonie. Alexi Giannoulias jest przekonany, że nowa forma dokumentów ułatwi życie kierowcom i będzie też bezpieczniejsza niż plastikowe dokumenty, ponieważ da mieszkańcom możliwość ukrycia informacji, takich jak ich adres, podczas legitymowania się np. przy zakupie alkoholu, wynajmie samochodu czy pokoju w hotelu.

Elektroniczne dokumenty będą używane równolegle z plastikowymi kartonikami, które zachowają ważność. - Nowa technologia zapewni prywatność i bezpieczeństwo mieszkańcom Illinois – zapewnił Giannoulias. Przyznał też, że specjalna aplikacja, w której znajdzie się prawo jazdy jest jeszcze testowana.

Elektroniczne prawa jazdy używane są już w 12 stanach USA, między innymi w Kalifornii, na Florydzie, w Arizonie, Kolorado i Missouri, a co najmniej 18 innych stanów pracuje nad wdrożeniem nowej technologii.

To kolejna zmiana dotycząca praw jazdy w Illinois w ciągu ostatnich miesięcy. Od 1 lipca mieszkający na terenie stanu nieudokumentowani imigranci ubiegać mogą się o standardowe prawa jazdy bez napisu „Not Valid for Identification (Nie służy do identyfikacji)". Ponad 300 tys. posiadaczy Tymczasowego Prawa Jazdy dla Odwiedzających (Temporary Visitor Driver’s License -TVDL) może zamienić dotychczasowy dokument na nowy, który nie zdradza ich statusu imigracyjnego. To efekt przepisów, które miały zmniejszyć liczbę przypadków dyskryminacji przez policję.