Chodziło o piersi i dobrą zabawę. Udany polonijny bal na rzecz walki z rakiem

„Bo cycki są fajne, ale najważniejsze żeby były zdrowe!”- to hasło przewijało się przez cały wieczór 27 września w Allegra Banquets. Widniało na cukierkach, a nawet na koszulkach niektórych zgromadzonych gości. Choć większość przybyłych na 5. Bal Różowej Wstążki, głównie pań, ubrana była w kolorze różowym, symbolizującym walkę z rakiem piersi.

Goście szaleli na parkiecie przy muzycznych hitach granych przez DJ’a Daniela Gancarczyka. Marta Zawadzka i Beata Balos, organizatorki imprezy, zadbały o to, by uczestnicy balu nie tylko wirowali na parkiecie do późnych godzin wieczornych, ale także, by zjedli smaczny obiad. Był też otwarty bar z alkoholami, loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania oraz desery. W części artystycznej wystąpiła znana polska piosenkarka Kaeyra i zespół Sour.

- „Bardzo dziękuję za wsparcie osobom, które zostały sponsorami, przekazały fanty na loterię, ale również każdej osobie, która przyszła i zakupiła losy, nasze skrzyneczki były pełne. Całkowity dochód z balu będzie przeznaczony dla naszych 30 dziewczyn, które walczą z rakiem piersi. Razem możemy zrobić o wiele więcej, a nasze wojowniczki potrzebują wsparcia” – napisała na swoim Facebooku Jola Sporna, uczestniczka balu, działająca w fundacji.

Kolejny bal za rok.