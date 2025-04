Ruszyły zapisy

Chicagowskie parki już zapraszają na wakacyjne obozy dla dzieci

Czas szybko leci i choć do lata jeszcze daleko, to w Chicago można już planować wakacje. Zarząd chicagowskich parków, jak co roku przychodzi z pomocą i garścią pomysłów na zajęcia dla najmłodszych. Ruszyły już internetowe zapisy na tegoroczne letnie obozy w Wietrznym Mieście.