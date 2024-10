Chicagowskie Anioły zebrały prawie $50 tysięcy dla Tymusia

- Jesteśmy zmęczeni, ale szczęśliwi, że nasza zbiórka zakończył się sukcesem. Z całego serca dziękujemy wam za wsparcie. Jesteście niesamowici, najlepsi, fantastyczni i jedyni w swoim rodzaju. Kwota Anielskiego Radiotonu 2024 nadal rośnie. Mamy już prawie 50 tysięcy dolarów na rzecz Tymusia. To wy jesteście Aniołami - powiedziała Katarzyna Romanowska prezeska fundacji You Can Be My Angel.

W czasie Anielskiego Radiotonu You Can Be My Angel Foundation zbierano pieniądze na antenie radia Polski.FM na fali 92.7 FM. Członkowie fundacji opowiadali o działalności fundacji, o swoich sponsorach, przyjaciołach, podopiecznych oraz o tym, jak można pomagać i jak zostać aniołem w fundacji.

Do akcji włączyli się nie tylko indywidualni darczyńcy, ale także polonijne szkoły z aglomeracji chicagowskiej, między innymi Polska Szkoła im. Jana III Sobieskiego z Chicago. Wsparły ją aktywnie również rozmaite firmy, między innymi polskie sklepy Montrose Deli czy Kurowski Sausage. Każdy chciał dorzucić od serca swoją cegiełkę na rzecz chorego czterolatka z Łodzi. Anielską załogę w studiu radiowym odwiedziła reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca Polonia, który od lat wspiera fundację You Can Be My Angel.

- „Dziękujemy pani Annie Krysiński i tancerzom, którzy nie tylko tańczą w zespole, ale są wolontariuszami naszej fundacji. Dzięki wsparciu Polonii z Chicago, już Karolinka Urban pokonała raka. Ona jest już zdrowa, teraz Tymuś Was potrzebuje! Ty też możesz zostać aniołem” - napisała na Facebooku fundacji Romanowska.