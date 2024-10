Chicago już wybiera prezydenta USA. Wczesne głosowanie trwa w kilku stanach

Wczesne głosowanie w Chicago rozpoczęło w czwartek 3 października o godz. 9 am. Na razie głos oddać można jedynie w placówce Supersite przy 191 N. Clark i w Biurze Komisji Wyborczej przy 69 W. Washington St. Wcześni wyborcy będą mogli zagłosować w językach: angielskim, hiszpańskim, chińskim, hindi, polskim, koreańskim, tagalskim, gudżarati, urdu, arabskim, ukraińskim i rosyjskim. Wczesne głosowanie we wszystkich 50 okręgach miejskich Chicago ruszy w poniedziałek 21 października o godzinie 9 am.

- Każdy wyborca w Chicago może oddać głos w dowolnej placówce wczesnego głosowania, bez względu na to, gdzie mieszka w mieście. Wyborcy mogą wybrać placówkę wczesnego głosowania, która jest dla nich najwygodniejsza, również w dniu wyborów. Wszystkie placówki wczesnego głosowania są zgodne z ADA i w pełni dostępne dla wyborców z niepełnosprawnościami - zapewniła nas Monika Gałuszka z Chicago Board of Election Commissioners. Dodała też, że Same Day Registration - rejestracja w tym samym dniu - będzie dostępna we wszystkich punktach wczesnego głosowania, w tym 51 otwartych jako Vote Centers w dniu wyborów. Aby się zarejestrować trzeba posiadać dwa dokumenty tożsamości, w tym jeden z aktualnym adresem.

Placówki wczesnego głosowania przy 191 N. Clark i na 6. piętrze budynku przy 69 W. Washington St. są czynne do 27 października w dni powszednie od 9 am do 6 pm w soboty od 9 am do 5 pm, a w niedziele od 10 am do 4 pm. Od 28 października do 4 listopada będą czynne w dni powszednie od 9 am do 7 pm, w soboty od 9 am do 5 pm, w niedziele od 10 am do 4 pm. W dniu wyborów, 5 listopada, będziemy mogli zagłosować w Supersite przy 191 N. Clark w godz. 6 am - 7 pm.

Głosowanie przedterminowe we wszystkich 50 okręgach Chicago rozpocznie się w poniedziałek 21 października. Placówki będą czynne w dni powszednie od 9 am do 6 pm, w soboty od 9 am do 5 pm, w niedziele od 10 am do 4 pm, a w dniu wyborów 5 listopada od 6 am do 7 pm.. Więcej informacji na temat wyborów można znaleźć na stronie internetowej: chicagoelections.gov.

Wczesne głosowanie przed listopadowymi wyborami w pozostałych rejonach Illinois rozpoczęło się 26 września. Głos oddawać mogą też już mieszkańcy kilku innych stanów, m.in. Virginii, Minnesoty, Dakoty Południowej i Vermont. W Nowym Jorku wczesne głosowanie rozpocznie się 26 października, w Connecticut 21 października. Karty do głosowania są za to już dostępne w dziewięciu hrabstwach Pensylwanii.