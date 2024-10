Chicago już myśli o świętach. Miasto szuka najpiękniejszej choinki

Ma 17 lat i góralszczyznę we krwi. Została królową amerykańskich górali

Polonia szykuje się do 87. Parady Pułaskiego. To wyjątkowe wydarzenie!

To doroczny miejski konkurs i co roku cieszy się sporą popularnością. W rywalizacji mogą startować tylko świerki lub jodły mające co najmniej 45 stóp wysokości, rosnące nie dalej niż w odległości 50 mil od centrum Chicago. Pod uwagę będą najpierw brane jednak drzewka rosnące w odległości 15 mil od centrum miasta.

Zainteresowani przekazaniem choinki miastu mają niewiele czasu na zgłoszenia. Listy zawierające dane właściciela, co najmniej dwa zdjęcia drzewka, zrobione z bliska i z daleka - a także krótkie uzasadnienie, dlaczego właśnie to ono powinno zostać honorową świąteczną choinką Chicago, należy wysyłać na email: [email protected] do godz. 8 pm 14 października.

Choinka, która zwycięży, zostanie dostarczona do miasta specjalnym transportem i stanie w pobliżu ulic Michigan i Washington. 22 listopada w czasie 111. oficjalnej ceremonii iluminacji zostaną zapalone na niej świąteczne lampki. Świątecznym drzewkiem mieszkańcy Chicago będą się mogli cieszyć do 8 stycznia 2025 roku.