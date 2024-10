Całe Chicago już wybiera. Wczesne głosowanie również po polsku

Polski biegacz dotarł do Chicago. Nie powstrzymały go nawet kontuzje

5 listopada wybierzemy nowego, 47. prezydenta USA i wiceprezydenta. W tych wyborach wskażemy jednak też senatorów stanowych, kongresmenów i sędziów. Przeprowadzone zostaną też trzy referenda stanowe, a w kilku okręgach wyborczych w Chicago mieszkańcy wypowiedzą się na temat innych, bardziej lokalnych kwestii. Ci, którzy nie chcą czekać z oddaniem głosu mają do wyboru już 50 punktów wczesnego głosowania w mieście.

Jak w przypadku poprzednich wyborów, również i tym razem Chicagowska Komisja Wyborcza oferuje głosującym pomoc w języku polskim. W okręgach miejskich: 1, 13, 14, 23, 31, 36, 38, 41 i 45 do dyspozycji mieszkańców będą polskojęzyczni pracownicy udzielających wszelkich niezbędnych informacji. Karta do głosowania w języku polskim dostępna jest we wszystkich placówkach wczesnego głosowania. Warto pamiętać, że oddajemy głosy jedynie na monitorach dotykowych.

Punkty wyborcze są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 am do 6 pm, w soboty od 9 am do 5 pm, a w niedzielę od 10 am do 6 pm. Każdy wyborca w Chicago może głosować w dowolnym punkcie wczesnego głosowania, niezależnie od miejsca zamieszkania, podobnie, jak w dniu samych wyborów. We wszystkich punktach Early Voting dostępna jest rejestracja do głosowania. Aby się zarejestrować potrzeba dwóch dokumentów tożsamości, jednego z aktualnym adresem.

W ramach programu wczesnego głosowania przygotowano również ułatwienia dla studentów. na uczelniach wyższych utworzone zostaną tymczasowe dodatkowe lokale wyborcze, które będą otwarte od 30 października do 1 listopada w godzinach od 10 am do 5 pm. Studenci będą mogli oddać głos na Uniwersytecie Stanowym w Chicago (9501 S. King Dr), Uniwersytecie Northeastern Illinois (5500 N. St. Louis Ave) i Uniwersytecie Chicagowskim (Reynolds Club, 1131 E. 57th St).

Jak przypomniała Monika Gałuszka z Chicagowskiej Komisji Wyborczej, w Chicago już 3 października rozpoczęło się wczesne głosowanie w dwóch placówkach w centrum miasta - w superplacówce oraz w biurze Komisji Wyborczej Chicago. - Do tej pory 8087 wyborców zagłosowało wcześniej. Porównując to z głosami oddanymi w wyborach prezydenckich w 2020 roku, frekwencja jest niższa, gdyż cztery lata temu 21 dni przed właściwą elekcją głosowało wcześniej 13854 wyborców – powiedziała nam pani Monika. - Za to głosowanie korespondencyjne cieszy się wysoką frekwencją, gdyż do naszego biura zostało już oddanych 31 932 kart korespondencyjnych. W 2016 roku w tym samym czasie, czyli na 21 dni przed wyborami, zostało oddanych 19 365 kart do głosowania korespondencyjnego – dodaje. Jest przekonana, że po otwarciu wszystkich 50 placówek wczesnego głosowania, frekwencja wzrośnie.