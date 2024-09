Były zapaśnik oskarżony o zabicie gimnastyczki

Do tragedii doszło w piątek 30 sierpnia przed północą, w apartamencie w znajdującym się przy 100 West Whitewater Street.w pobliżu kampusu University of Wisconsin-Whitewater. Policja z Whitewater znalazła tam 21-letnią Karę Welsh z ranami postrzałowymi. Służby ratunkowe mogły już jedynie stwierdzić jej zgon.

Na miejscu aresztowano podejrzanego o dokonanie zbrodni Chada T. Richardsa (23 l.), który miał wcześniej pokłócić się z Welsh. Młody mężczyzna, były zapaśnik, w sobotę usłyszał zarzuty. - „Departament Policji Whitewater przekazał następujące zarzuty do biura prokuratora okręgowego hrabstwa Walworth: umyślne zabójstwo pierwszego stopnia, zagrożenie bezpieczeństwa poprzez użycie niebezpiecznej broni i zakłócanie porządku publicznego z bronią” – poinformowali w komunikacie mundurowi z Whitewater. 23-latek we wtorek 3 września został przewieziony do sądu hrabstwa Walworth, WI. Sędzia wyznaczył w jego sprawie kaucję w wysokości miliona dolarów.

Richards jest byłym zapaśnikiem, studiuje na University of Wisconsin-Whitewater. Jego 21-letnia ofiara miała na dniach rozpocząć ostatni rok nauki na University of Wisconsin-Whitewater, na kierunku administracja biznesu i sportowe menedżerstwo. Jej śmierć brutalnie przekreśliła jej plany. Kara Welsh była wspaniale zapowiadającą się gimnastyczką, mistrzynią USA i dwukrotną zdobywczynią tytułu All-American.

Rodzina i społeczność University of Wisconsin-Whitewater są pogrążeni w żałobie po śmierci 21-latki. W poniedziałek w jej rodzinnym Plainfield, IL, uczczono jej pamięć przewiązując białymi wstążkami pnie drzew. We wtorek decyzją władz uczelni flagi zostały opuszczone do połowy masztu na znak żałoby. Przyjaciele zmarłej utworzyli zbiórkę na stronie GoFundMe, aby pomóc rodzinie w pokryciu kosztów jej pochówku. - „Była córką, siostrą, serdeczną przyjaciółką i koleżanką z drużyny, która dorastała w Plainfield w Illinois. Kara miała wyjątkową zdolność przynoszenia radości każdej osobie, z którą się spotkała, zawsze wywołując uśmiech na twarzach ludzi swoim poczuciem humoru, niezachwianym wsparciem i słodkim usposobieniem. Chcielibyśmy pomóc złagodzić obciążenie finansowe w tym okresie żałoby” - napisali przyjaciele rodziny zmarłej na stronie zbiórki. Do godz. 12 pm w środę 4 sierpnia zebrali ponad 45,5 tys. dol.