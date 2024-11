Były ksiądz zwolniony z liceum na Queensie. Potwierdzili, że molestował nieletnich

Czas biegnie, ale trauma ofiar nieprędko mija. Do Diecezji Brooklińskiej zgłosiły się niedawno trzy osoby zarzucające wykorzystywanie seksualne nieletnich jednemu z jej księży, Michaelowi Melendezowi. - „Zarzuty te, pochodzące z lat 90., zostały natychmiast zbadane przez Diecezjalną Komisję Rewizyjną, która uznała wszystkie zarzuty za wiarygodne. Zarzuty te pojawiły się ponad 16 lat po tym, jak Melendez zdecydował się opuścić kapłaństwo i został zlaicyzowany w 2008 roku” – poinformowali w komunikacie prasowym przedstawiciele Diecezji Brooklińskiej.

Ustalenia komisji nie zastały Melendeza na emeryturze. Jak podała diecezja, były ksiądz po zaprzestaniu posługi był wciąż aktywny zawodowo i, co gorsza, wciąż miał kontakt z młodzieżą. Od 2018 roku pracował jako nauczyciel religii w St. Francis Preparatory High School w Fresh Meadows na Queensie. Został jednak zawieszony po wszczęciu dochodzenia i zwolniony natychmiast po jego zakończeniu. Niemal w tym samym czasie stracił również posadę dyrektora ds. edukacji religijnej w Our Lady of Grace Church w Howard Beach, które zajmował dopiero od września. Nazwisko byłego księdza zostało już zamieszczone na Liście Wiarygodnie Oskarżonych Księży figurującej na stronie internetowej Diecezji Brooklińskiej.

Jak przypomina diecezja, Melendez przyjął święcenia kapłańskie w 1989 r. i w tym samym roku zaczął posługę w parafii Św. Brygidy w Bushwick na Brooklynie. Od 1994 r. służył w parafii Św. Elżbiety w Ozone Park na Queensie, od 1998 r. u Św. Michała we Flushing na Queensie, a on listopada w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Jackson Heights na Queensie. - „Na początku 2004 r. Melendez poprosił o tymczasowy urlop osobisty, który ostatecznie został mu przyznany na stałe, aż do momentu jego laicyzacji w maju 2008 r.” - poinformowali przedstawiciele diecezji. Zaapelowali też do osób, które zostały pokrzywdzone przez kapłanów o zgłaszanie się do organów ścigania lub pod numer diecezjalnej infolinii 1-888-634-4499.