Polonijne liderki inspirują młodsze rodaczki. Mają motywować do sięgania po władzę

Gości konferencji powitała na jej wstępie Konsul Generalna RP w Chicago Regina Jurkowska, która objęła wydarzenie patronatem. Podkreśliła przy okazji, że podobne inicjatywy są bardzo ważne, chwaląc aktywność kobiet. Dodała też, że dobrze by było, gdyby w swoje działania angażowały również mężczyzn.

W tym roku prelegentkami spotkania były nasze rodaczki z Chicago, które osiągnęły zawodowy sukces w różnych zawodach. Łączy je to, że mogą być motywacją dla swoich młodszych rodaczek i przykładem tego, jak osiągnąć w życiu zawodowy sukces. O swoich karierach i drodze zawodowej opowiadały Wioletta Pietrzak, właścicielka polskiego przedszkola Our Angels Academy of Languages Inc. w Des Plaines, IL, Agata Paleczny, aktorka, reżyserka i szefowa chicagowskiego teatru Warsztaty Teatralne „Little Stars" oraz Agata Kopacka, właścicielka dwóch biur doradztwa finansowego i emerytalnego Country Financial. Wszystkie mówczynie przekonywały uczestniczące w konferencji kobiety do tego, by rozwijały sieć kontaktów, inwestowały w siebie i pogłębiały wiedzę, przypominając, że konsekwencją i pracowitością można spełnić marzenia.

Łucja Mirowska-Kopeć, prezeska ZKP, przy którym działa Klub Heritage Leaders przypomniała w rozmowie z „Super Expressem”, że ma on swoje korzenie w wyborach Królowej Parady Konstytucji Dnia 3 Maja w Chicago. - Te młode kobiety, które biorą udział w wyborach na królową, już dziś są świetnie wykształcone, spełniają się fantastycznie w swoich zawodach. Ale naszym zdaniem teraz jest czas, by motywować je do sięgania po stanowiska we władzach państwowych w USA, gdzie my Polacy niestety nie mamy żadnej reprezentacji i mimo, że jest nas w USA kilka milionów, nasze znaczenie polityczne jest równe zeru – stwierdziła. - Stąd naszym celem dzisiaj jest inspirowanie naszej młodzieży do sięgania po role przywódcze – role liderów. A najlepiej to zrobimy, pokazując przykłady wspaniałych polonijnych liderek – dodała Łucja Mirowska- Kopeć.