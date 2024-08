Burmistrz z Illinois szastała miejską kasą. W jeden dzień wydała $43 tys. na Amazonie!

Śledztwo w sprawie nadużyć Henyard prowadzi wynajęta przez zarząd miasteczka była burmistrz Chicago Lori Lightfoot (62 l.). Dochodzenie rozpoczęto w związku z podróżą służbową Henyard do Las Vegas w maju 2023 roku. Wkrótce po nim okazało się, że wyjazd ten nie miał nic wspólnego z deklarowanym celem, a więc rozwojem gospodarczym Dolton. Zarząd miasteczka zażądał szczegółowego prześwietlenia wydatków z tej podróży.

Śledztwo wykazało, że burmistrz Henyard płaciła służbowymi kartami kredytowymi za swoje, ale też innych osób, wycieczki do Waszyngtonu, DC, Austin, TX, Nowego Jorku, NY, Atlanty, GA, a także do kilku innych miejsc w USA. Szokujące dane finansowe obejmują także zakupy burmistrz. Dochodzenie wykazało, że 5 stycznia 2023 roku wydała na towary oferowane na stronie internetowej Amazon $33.005, $4715 i $5609. Na podstawie informacji, które Lightfoot uzyskała do tej pory, w okresie od maja do grudnia 2023 r. Henyard wydała także łącznie ponad $12000 w sklepach Best Buy, Target, Walgreens, Wayfair i Giftly.com.

W raporcie przygotowanym przez Lightfoot stwierdzono też, że burmistrz wypłacała pracownikom samorządowym więcej wynagrodzenia za nadgodziny, niż za regularną pracę. Zatwierdziła także wypłatę czeków na sumę w wysokości $6 milionów, które nigdy nie zostały wysłane do odbiorców.

- Jest wiele innych faktów, o których wiemy, ale nie jesteśmy jeszcze gotowi, by je podać. Musimy je zweryfikować na 20 sposobów. Będę też między innymi badać wpływ decyzji Henyard i jej administracji na będącą pod jej nadzorem wspólnotę Thornton Township – powiedziała była burmistrz Chicago na prezentacji raportu w czwartek.

Henyard została w kwietniu oskarżona o zdefraudowanie pieniędzy podatników oraz korupcję. Dla powierników Dolton i mieszkańców to szok, bo pierwsza i najmłodsza w historii miasteczka burmistrz zaczynała swoje rządy przy nadwyżce budżetowej w wysokości ponad $5,5 miliona. Obecnie, po trzech latach jej rządów rachunek wykazuje dług o wartości blisko $4 milionów. Do wydatków miasteczka doliczyć trzeba będzie rachunek za dochodzenie w sprawie polityki finansowej burmistrz. Za prześwietlenie wydatków rozrzutnej burmistrz Dolton Lori Lightfoot otrzyma dobrą stawkę prawniczą w wysokości $400 za godzinę.