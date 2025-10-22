Burmistrz Nowego Jorku do Polaków: „Mamy wobec was dług wdzięczności”

Poruszające wspomnienia, wystawa i spotkania w Chicago na 45-lecie „Solidarności”. „Wspólnie pielęgnujemy pamięć”

Adams wyraził głęboką wdzięczność Polakom za ich wkład w rozwój miasta, nazywając Nowy Jork "Warszawą Ameryki".

Wyróżniono dr Iwonę Korgę i Zygmunta Bielskiego za ich wybitne zasługi dla polonijnej społeczności.

Czy to spotkanie stanie się nową tradycją, mimo że kadencja burmistrza dobiega końca?

To był drugi taki wieczór w Gracie Mansion, który odbył się z inicjatywy kończącego swoją kadencję burmistrza Nowego Jorku Erica Adamsa. Nowojorska Polonia liczy, że nie ostatni. We wtorek 21 października przedstawiciele polonijnych organizacji, ale też np. mający polskie pochodzenie funkcjonariusze NYPD, wzięli udział w zorganizowanym na cześć polonijnej społeczności Wieczorze Polskiego Dziedzictwa.

Spotkanie w rezydencji burmistrza metropolii nie ograniczyło się do przyjęcia przy muzyce. Polonia wysłuchała wielu miłych słów od Erica Adamsa. - Wiemy, że Nowy Jork to Warszawa Ameryki – zaczął burmistrz, przywołując słowa, którymi zachwycił uczestników Bankietu 85. Parady Pułaskiego.

- Mamy wobec was dług wdzięczności. Także za to, jak zachęcacie swoich młodych ludzi do wstępowania w szeregi NYPD, by zapewniać naszemu miastu bezpieczeństwo

– dodał i wezwał do oklasków dla młodych policjantów polskiego pochodzenia, którzy byli obecni na przyjęciu.

- Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że gdy każdego dnia przekraczamy most Kościuszki, to jest to most noszący imię jednego z waszych najsłynniejszych dowódców, który przyczynił się do ożywienia naszego kraju. Ten most to jedynie symbol tych mostów, które budujecie każdego dnia, by uczynić to miasto najwspanialszym na całym globie. I jestem Wam za to wdzięczny u progu mojej kadencji na stanowisku burmistrza Nowego Jorku

– powiedział Adams. - Odegraliście znaczącą rolę w odrodzeniu tego miasta, za co bardzo dziękuję – dodał.

Na podziękowaniach się nie skończyło. Eric Adams wręczył pamiątkowe wyróżnienia dwójce naszych rodaków. Jako pierwsza odebrała je dr Iwona Korga, przedstawiona jako „wspaniała polsko-amerykańska historyczka, archiwistka i edukatorka". Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, mianowana niedawno Wielką Marszałek 89. Parady Pułaskiego, nie kryła radości i wdzięczności.

- Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Chcę zadedykować tę nagrodę mojej rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom. To dzięki Wam tutaj jestem

– powiedziała w krótkim wystąpieniu. Okazję do przemówienia miał też doskonale znany Polonii Zygmunt Bielski, który, jak go przedstawiono, „przez dekady poświęcał się dla zachowania polskiej kultury. Od pracy w Hufcu Warmia po rolę wiceprezydenta Komitetu Głównego Parady Pułaskiego, pomagając organizować jedno z radośniejszych wydarzeń w nowojorskiej tradycji”.

- Dziękuję za ten wspaniały zaszczyt. Przede wszystkim dziękuję rodzinie, kochanej żonie Marii, dwóm synom Romanowi i Stefanowi

– powiedział, odbierając wyróżnienie, po czym podziękował także Pulaski Association of Business and Professional Men, Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Komitetowi Głównemu Parady Pułaskiego oraz ZHP – organizacjom, z którymi jest związany.