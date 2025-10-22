Iwona Korga wybrana Wielką Marszałek Parady Pułaskiego

Autor: Jadzia Kopala/Facebook/ Archiwum prywatne

Wielki Marszałek Parady Pułaskiego wybrany wcześniej niż zwykle! Polonię znów poprowadzi kobieta

2025-10-22 13:43

Polonia ze Wschodniego Wybrzeża już może składać gratulacje i planować najważniejsze dla mieszkających w Nowym Jorku Polaków wydarzenie. O miesiąc wcześniej niż zwykle poznaliśmy nazwisko Wielkiego Marszałka, który poprowadzi przyszłoroczną, 89. Paradę Pułaskiego. Będzie to dr Iwona Korga, szefowa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

Parada Pułaskiego znów maszerować będzie z kobietą na czele! Komitet Główny Parady Pułaskiego wybrał Wielkiego Marszałka 89. Parady Pułaskiego, która przemaszeruje słynną Piątą Aleją w 2026 roku. Zaszczytną funkcję obejmie dr Iwona Korga, reprezentująca stan Nowy Jork. Jej wyboru dokonano ponad miesiąc wcześniej niż zwykle! Nie bez powodu. Decyzję Komitetu zatwierdzono już na etapie nominacji, podczas ostatniego zebrania Komitetu, ponieważ nie wpłynęły do niego żadne inne kandydatury do tej ważnej roli.

Członkowie Komitetu Głównego Parady Pułaskiego, tegoroczny Wielki Marszałek Arkadiusz Eric Bagiński czy ubiegłoroczny – Piotr Praszkowicz - serdecznie gratulowali Iwonie Kordze. Radości nie kryła też Jadwiga „Heidi” Kopala, jak dotąd ostatnia Wielka Marszałek płci pięknej, która stanęła na czele biało-czerwonego pochodu w latach 2020-2021 (z powodu pandemii w 2020 r. Parada Pułaskiego się nie odbyła). - „Gratulacje dla Iwony Korgi - Wielkiej Marszałek 2026, która reprezentować będzie stan Nowy Jork” – napisała po zebraniu Komitetu Jadzia Kopala na Facebooku.

Dr Iwona Korga jest doskonale znana Polonii. Pełni funkcję prezesa i dyrektor wykonawczej Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, z którym związana jest od 1994 r., zasiada teżw Radzie Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) oraz Queens College, CUNY, odznaczoną Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielka Marszałek 89. Parady Pułaskiego odbierze szarfę podczas tradycyjnego szarfowania, które odbędzie się w styczniu w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.

