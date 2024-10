Kwiaty dla Kościuszki

Biało-czerwone barwy na moście Kościuszki przypominają o polskim bohaterze

Nowojorski most Kościuszki znów mieni się biało-czerwonymi barwami. Wszystko dzięki kolejnej edycji polonijnej akcji „Kwiaty dla Kościuszki”. Z okazji 207. rocznicy śmierci polskiego generała, mieszkający w Nowym Jorku Polacy zjawili się przy upamiętniających go tablicach, by złożyć tam wieńce i wznieść toast za bohatera dwóch narodów.