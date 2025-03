Aż 7 miliardów na zabawę w Dniu Świętego Patryka! W Chicago zabarwiono rzekę na zielono

Trump zrobił listę krajów z zakazem podróży do USA! Szok, komu zabrania wjechać do Stanów!

Ponad 31 milionów mieszkańców USA przyznaje się do irlandzkich korzeni. Nic dziwnego więc, że Amerykanie wydają co roku fortunę na celebrowanie Dnia Świętego Patryka - w tym roku mieli przeznaczyć aż 7 miliardów dolarów na dekoracje i zabawę w irlandzkich barach. Najlepszym z 200 miast w Ameryce miejscem do celebrowania słynnego irlandzkiego święta miał z kolei być Boston w Massachusetts.

Tak wynika z tegorocznego zestawienia portalu finansowego portalu Wallethub, który w swoim badaniu uwzględnił 15 różnych czynników, m.in. liczbę irlandzkich pubów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Drugie miejsce zajęło Reno w Newadzie, trzecie Savannah w Georgii, na czwartym znalazło się Santa Rosa w Kalifornii, na piątym Worcester w Massachusetts, a na szóstym Chicago, IL. Co ciekawe, Naperville w Illinois, w którym mieszka najwięcej osób o irlandzkim pochodzeniu w tym stanie znalazło się dopiero na 21. miejscu.

Mimo, że Dzień Świętego Patryka jest oficjalnie obchodzony 17 marca, to Amerykanie świętowali głównie w weekend. Jedne z bardziej spektakularnych obchodów tradycyjnie zorganizowano w Chicago. W sobotę 15 marca, tradycyjnie już, rzeka Chicago zabarwiona została na zielono, przyciągając tłumy do punktów widokowych nad rzeką i na mostach. Pozostali mogli podziwiać relacje na żywo w lokalnej stacji telewizji NBC.

Kulminacją obchodów była 70. Parada Świętego Patryka. W tym barwnym, zielonym, irlandzkim pochodzie, wzięli udział przedstawiciele władz stanowych i lokalnych, lokalnych biznesów, organizacji irlandzkich i orkiestry grające muzykę na żywo. Również w sobotę o odbyła się Parada na Archer Avenue, organizowana ku czci rodzin pracujących w Chicago i będąca jedną z najstarszych, irlandzkich parad w Wietrznym Mieście. W niedzielę zaś odbyły się South Side Irish Parade oraz Northwest Side Irish Parade.

Oprócz parad z okazji Dnia Świętego Patryka mieszkańcy w sobotę do późnych godzin wieczornych świętowali ten dzień w barach i pubach, gdzie rozkoszowali się irlandzkim piwem, jedzeniem i zielonymi drinkami przy dźwiękach irlandzkiej muzyki.