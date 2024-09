Awantura o system wykrywania strzelanin w Chicago. „To krótkofalówki na patyku”

Za kilka dni, dokładnie 22 września wygasnąć ma umowa miasta Chicago na technologię wykrywającą strzały ShotSpotter. Korzysta z niej obecnie 12 z 22 chicagowskich posterunków. Przedłużenie kontraktu stanęło jednak pod znakiem zapytania. Nie chce tego najpotężniejszy przeciwnik tej technologii, burmistrz Wietrznego Miasta Brandon Johnson (47 l.), który już w czasie kampanii opowiadał się za wyłączeniem ponad 2000 nadajników.

- Wydaliśmy 100 milionów dolarów na coś, co zasadniczo jest tylko krótkofalówką na patyku. Wmówiono nam, że ograniczy to przemoc z użyciem broni, ale tego nie zrobiło – powiedział Johnson w poniedziałek przy okazji innej konferencji prasowej. Stwierdził, że nieefektywny system został wciśnięty miastu przez korporacje i to wykorzystanie bólu i cierpienia mieszkańców. - Lepiej by było zainwestować te pieniądze w naszą społeczność, potrzebującą nowych miejsc pracy oraz w jego edukację i mieszkalnictwo – powiedział.

Zwolennicy ShotSpotter, w tym mieszkańcy Chicago dyskutują o tej sprawie w mediach społecznościowych. - „Nasz dach ma teraz jedyny ShotSpotter na Near West Side obsługujący 12th okręg CPD. Na marginesie, dlaczego jesteśmy jedynymi, którzy mają tę istotną usługę informacyjną, aby poprawić czas reakcji i dać wgląd w potencjalne zdarzenia?” - napisał w serwisie X Dj Sheik.

Chicagowscy radni robią co mogą, aby nie doszło do likwidacji tej technologii na ulicach Chicago. Złożyli w komisji regulaminowej Rady Miasta propozycję uchwalenia rozporządzenie nakazującego departamentowi chicagowskiej policji podpisanie nowej umowy z właścicielem ShotSpotter. Przewodnicząca tej komisji, radna z 8. okręgu Michelle Harris, która jest zwolenniczką stosowania ShotSpotter zdradziła, że poza złożeniem tego wniosku zostanie także podjęta dyskusja na temat ShotSpotter podczas obrad Rady Miasta Chicago w pełnym składzie, które ma się odbyć w środę 18 września.

Administracja burmistrza Johnsona zapowiedziała już jednak, że sprawdza nowe technologie, które mogłyby zastąpić ShotSpotter.