Artur Gotz trzy razy zachwycił polonijną publiczność

Artur Gotz 23 sierpnia wystąpił w Centrum Polsko-Słowiańskim na nowojorskim Brooklynie. W miniony weekend (30 sierpnia-1 września) w polskiej galerii artystycznej Art Gallery Kafe w Wood Dale, IL, na przedmieściach Chicago odbyły się z kolei trzy jego koncerty. Artysta zaprezentował polonijnej publiczności bogaty repertuar muzyczny, w którym każdy mógł znaleźć dla siebie coś dobrego. Fani usłyszeli między innymi piosenki z jego płyty „Litania piwnic 1944”, wydanej z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pojawiły się też utwory satyryczne z płyt „Mężczyzna prawie idealny”, „Miłość z Facebooka” i „Obiekt seksualny”, nie zabrakło też polskich muzycznych klasyków z repertuaru „Kabaretu Starszych Panów” w nowych aranżacjach.

Trzeci koncert pod tytułem „Zielona Nikola i inne piosenki" promował płytę pod tytułem „Artur Gotz dzieciom. Bajki i piosenki". Piosenkarz śpiewał o bajkowych postaciach m. in. „Świerszczyku małym”, „Pawle Raperze” czy „Erwinie Smoku”, który ma siedem głów i budzi się, aby uratować świat przed smogiem i zanieczyszczeniami.

Artur nie krył swego zadowolenia z występów dla polonijnej publiczności. - Uwielbiam Art Gallery Kafe, bo jest tam niesamowity, niepowtarzalny klimat. Przypomina mi atmosferę krakowskich klubów – powiedział nam po koncertach. - Wzruszającym momentem było, kiedy jedna pani podeszła do mnie po koncercie i powiedziała, że od czasu poprzednich moich koncertów w Chicago dwa lata temu codziennie z synem słuchają mojej piosenki pod tytułem „Milionerzy" – dodał. Jak powiedział, furorę zrobił też utwór pod tytułem „Będzie dobrze" z jego muzyką do słów Marty Fox. - To przesłanie na lepsze jutro wzbudzało emocje zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Obecna na koncercie Kinga Modjeska, aktorka, reżyserka i dyrektorka Sceny Polonia w Chicago wykorzysta ten utwór w swoim najnowszym spektaklu. Dla takich chwil warto żyć – nie krył radości Artur. Zdradził też, że dostał zaproszenie na spotkanie z maluchami z chicagowskiego przedszkola Wyspa Dzieci.

Fani nie kryli zachwytu po koncertach Gotza. - „Było super! Świetny występ Artystyczny”, „Duże brawa. Nareszcie, bo już trochę brakowało muzyki” - komentowali po koncercie artysty na Facebooku Art Gallery Kafe.