Ameryka świętuje wybór „swojego papieża”. Empire State Building rozbłysł biało-żółtymi barwami

69-letni kard. Robert Francis Prevost, który przyjął imię Leona XIV, to pierwszy w historii kościoła papież augustianin i drugi po papieżu Franciszku Ojciec Święty z Ameryki, ale w odróżnieniu od poprzednika, pochodzi z Ameryki Północnej i z USA. Nowy Biskup Rzymu urodził się 14 września 1955 roku w Chicago w stanie Illinois, jako syn Louisa Mariusa Prevosta, pochodzenia francusko – włoskiego, oraz Mildred Martinez, mającej hiszpańskie korzenie.

Wybór na Stolicę Piotrową Amerykanina rozentuzjazmował USA. Wlał też w ludzi poczucie dumy, ogromny optymizm i odczucie, że są świadkami niezwykle istotnego wydarzenia w historii świata i USA. Na terenie całego kraju ludzie gromadzili się w czwartkowe (8 maja) popołudnie w świątyniach, żeby przeżyć ten moment wspólnie i wspólnie modlić się za nowego papieża i przyszłość świata. Katedra Najświętszego Imienia Jezus w Chicago zaplanowała na poranek w piątek 9 maja specjalną mszę świętą w intencji nowego papieża.

Stefan Woliński z Catskills, NY, który akurat znajdował się w metropolii i tak jak tłumy innych osób udał się do Katedry Św. Patryka na wieść o wyborze papieża, porównał ten moment do pełnego zaćmienia słońca - To zdarza się tak rzadko – powiedział pytany przez reportera Gothamist. - To jest taki moment dla Katolików i w ogóle ludzi na świcie, żeby być teraz razem i razem kreślić plany nowej wspaniałej przyszłości – dodał.

Radości z wyboru Amerykanina nie kryją też amerykańscy politycy, którzy pospieszyli z gratulacjami dla kardynała z Chicago. - „Gratulacje dla kardynała Roberta Prevosta, który właśnie został papieżem. To wielki zaszczyt wiedzieć, że jest on pierwszym papieżem Amerykaninem. Co za emocje i co za wielki honor dla naszego kraju” – napisał w serwisie Truth prezydent USA Donald Trump, którego fanem nowy papież podobno już jednak nie jest.

W podobnym tonie wypowiedział się poprzedni prezydent, Barack Obama, który wraz z małżonką przesłał nowemu papieżowi - „krajanowi z Chicago” - serdeczne gratulacje, podkreślając, że to „historyczny dzień dla Stanów Zjednoczonych”. - „Wszystko, co fajne, łącznie z papieżem, pochodzi z Chicago! Gratulacje dla pierwszego amerykańskiego papieża Leona XIV! Mamy nadzieję, że wkrótce powitamy Cię z powrotem w domu” – napisał z kolei żartobliwie burmistrz Chicago Brandon Johnson.

Gratulacje dla nowego Ojca Świętego popłynęły również z Nowego Jorku. - „Modlitwy milionów Katolików na całym świecie są z Tobą, abyś przewodził kościółowi i żebyś był mistrzem współczucia i godności” - napisała z kolei w serwisie X gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul.

Burmistrz Nowego Jorku Eric Adams w swoim wystąpieniu na wieść o wyborze amerykańskiego kardynała na papieża, powiedział, że łączy się z wiernymi z całego świata w modlitwie za Ojca Świętego. Dodał też, że Watykan wysłuchał głosów ludzi z pięciu dzielnic Nowego Jorku i z całego kraju. - Wiem, że wielu z nas, będzie szukało u Jego Świątobliwości Leona XIV przewodnictwa i inspiracji – stwierdził.

Wybór kardynała Roberta Francisa Prevosta sprawił, że czwartkowej nocy Empire State Building podświetlony został w kolorach papieskich - w złocie i bieli. Decyzję taką podjął zarząd budynku Empire State Reality (EST).