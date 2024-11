Ameryka głosuje, firmy kuszą. Za oddany głos, darmowa kawa lub zniżka na przejazd

Krajowy Komitet Partii Demokratycznej (DNC) w dniu wyborów rozpoczął ostatnią ofensywę, mającą na celu zmotywować Amerykanów do udziału w wyborach. Nie bez powodu skupił się na kluczowych dla wyniku stanach, gdzie ważny może okazać się każdy głos, m.in. Pensylwanii czy Nevadzie. 5 listopada pojawiło się w nich ponad 100 nowych billboardów, a na uczelnianych kampusach stanęło 300 cyfrowych kiosków. Wszystko po to, by Amerykanie ruszyli do lokali wyborczych i, co oczywiste, skoro to inicjatywa demokratów, oddali głos na Kamalę Harris.

Choć dzień wyborów w USA nie jest świętem federalnym wiele firm postanowiło uczcić je, jako święto demokracji, specjalnymi ofertami. Przy okazji zachęcając też Amerykanów do udziału w wyborach, choć już bardziej bezpartyjnie.

Promocję z okazji wyborów w Stanach Zjednoczonych przygotowała szwedzka Ikea. W większości lokalizacji w bistro sklepów 5 listopada ze specjalnym kuponem odebrać będzie można darmowy mrożony jogurt. Kupon znaleźć można na stronie firmy. Wyborcze bonusy czekają też w sieci pizzerii Round Table Pizza, która ma ponad 400 lokali, głównie na Zachodnim Wybrzeżu. W większości z nich liczyć można na $6 zniżki na największą pizzę zamówioną w lokalu, na wynos lub w dostawie.

W sieci restauracji Johnny Rockets klienci, którzy pojawią się w dniu wyborów z naklejką „I Voted (oddałem głos)” mogą liczyć na darmowego shake’a. Serwująca kawę i pączki sieć Krispy Kreme sama planuje wręczać naklejki tym, którzy oddali głos we wczesnym głosowaniu lub wysłali go pocztą. Każdemu z gości zaoferuje również darmowego pączka z lukrem. Oferta obowiązywać ma do wyczerpania zapasów.

Taniej do lokalu wyborczego

Przez cały dzień skorzystać można z kolei ze specjalnych wyborczych zniżek na przejazdy. Oferują je dwie największe korporacje Uber i Lyft. Obie z nich zapewnią klientom nawet 50 proc., ale maksymalnie $10, zniżki na przejazd do lokalu wyborczego. Dodatkowo Uber Eats oferuje 25 proc. zniżki, ale nie więcej niż $15, na zamówienia o wartości minimum $25. Promocja obowiązuje od godz. 6 am w dniu wyborów do godz. 7 am lokalnego czasu 6 listopada.

W Nowym Jorku darmowa kawa i... zajęcia sportowe

Promocje oferuje też wiele firm, kawiarni czy restauracji w Nowym Jorku. Każdy, kto do godz. 7 pm 5 listopada odwiedzi jeden z czterech punktów kawiarni Brooklyn Roasting Company może liczyć na darmową filiżankę kawy. Kawosze mogą też skorzystać z 50 proc. zniżki na zakup puszki wyborczej kawy na stronie internetowej firmy.

Darmowe dla wyborców mogą być też zajęcia sportowe. Taką promocję przygotowało dla nowojorczyków studio CycleBar, które ma kilka punktów w całej metropolii i oferuje zajęcia na rowerkach stacjonarnych. Osoby, które prześlą mailem swoje zdjęcie z naklejką „I voted” mogą liczyć na darmowe zajęcia treningowe.