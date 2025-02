Agenci wywiadu świntuszyli na służbowych czatach. 100 osób do zwolnienia

Służbowe komunikatory to nie najlepsze narzędzie do prowadzenia prywatnych i pikantnych rozmów. Boleśnie przekonują się o tym pracownicy zatrudnieni w 18 agencjach federalnych, m.in. Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) czy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Dyrektor Wywiadu Narodowego (DNI), zaprzysiężona na to stanowisko 12 lutego weteranka Tulsi Gabbard poinformowała o zamiarze zwolnienia ponad 100 osób związanych z amerykańską społecznością wywiadowczą. Powód? Udział w obscenicznych i wulgarnych czatach na wewnętrznym forum.

Gabbard zdradziła swoje plany podczas wywiadu na antenie Fox News wieczorem we wtorek 25 lutego, co potwierdziła też potem w mediach społecznościowych. Szefowa wywiadu stwierdziła na antenie, że ponad 100 pracowników różnych agencji wykazało się zatrważającym zachowaniem na czatach na platformie Intelink NSA, nazywając to „ naprawdę rażącym naruszeniem zaufania”. - Byli bezczelni w używaniu platformy NSA przeznaczonej do profesjonalnego użytku do prowadzenia tego rodzaju naprawdę, naprawdę przerażającego zachowania – stwierdziła.

Jak podało Fox News, wśród poruszanych na czatach tematów znalazły się m.in. fantazje seksualne, operacje zmiany płci, sztuczne genitalia, terapie hormonalne czy poliamoria. - „DNI wysłało notatkę nakazującą wszystkim agencjom wywiadowczym zidentyfikowanie pracowników, którzy uczestniczyli w ‘obscenicznych, pornograficznych i jednoznacznie seksualnych’ czatach NSA oraz rozwiązanie z nimi stosunku pracy i cofnięcie ich poświadczeń bezpieczeństwa" – poinformowała potem w serwisie X rzeczniczka DNI Alexa Henning.