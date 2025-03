76-latka zagryziona przez psy swojej córki. 47-latka zatrzymana

Nie do wiary

Jak wynika z dokumentów sądowych i raportów szeryfa hrabstwa Pueblo, do tragedii doszło 3 lutego. Policjanci zostali wezwani do nieprzytomnej kobiety w jednym z domów w Colorado City, CO. - „Kiedy przybyli na miejsce, znaleźli 76-letnią LaVonne Hoff, która nie reagowała na bodźce, liczne psy biegające luzem w domu i około dwóch tuzinów psów i siedem ptaków w klatkach w domu. Ofiara została uznana za zmarłą na miejscu zdarzenia. Wyniki autopsji wykazały, że śmierć LaVonne Hoff nastąpiła z powodu ataku psa” – poinformowało w komunikacie Biuro Szeryfa Hrabstwa Pueblo.

Jak ustalili mundurowi, właścicielka domu i psów, Jessica Hoff zostawiła matkę bez opieki i pojechała załatwiać swoje sprawy. Policjanci przeszukali drugą należącą do niej nieruchomość w Colorado City. Ustalili, że 47-latka posiadała w sumie 54 psy i siedem ptaków. Wskazali przy tym, że większość zwierząt była zaniedbana i przebywała w niehigienicznych warunkach, co dało podstawy do ich przejęcia przez wydział opieki nad zwierzętami.

Śledztwo zakończyło się jednoznacznymi wnioskami - seniorka została zagryziona przez pozostawione bez nadzoru psy. 21 marca Jessica Hoff została aresztowana pod zarzutem kryminalnego niedbalstwa, którego skutkiem była śmierć jej matki, oraz 54 zarzutami znęcania się nad zwierzętami. 47-latka trafiła do aresztu hrabstwa Pueblo, który opuścić może po wpłaceniu 50 tys. dol. kaucji.

W razie skazania Jessice Hoff grozi do 6 lat więzienia za zaniedbanie oraz do 18 miesięcy za kratami za każdy z zarzutów znęcania nad czworonogami.