i Autor: Chicago Department of Streets & Sanitation

Kierowcy muszą uważać

$235 mandatu dla opornych. Warto patrzeć na znaki w Chicago

Mimo, że kalendarzowa zima zaczyna się dopiero 22 grudnia to Chicago już przygotowuje się na tę porę roku. Dotknie to głównie kierowców. W mieście weszły w życie zimowe zakazy parkowania. Urzędnicy przestrzegają, by parkując wieczorem samochód upewnić się, że stoi on w dozwolonym miejscu.