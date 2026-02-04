Więcej muzyki na żywo na Greenpoincie. Polonia słucha, a muzycy cieszą się, że mają gdzie grać

Magdalena Odziemczyk
Konsultacja: Magdalena Odziemczyk
Agata Drogowska
2026-02-04 17:24

Na mapie polskiego Greenpointu coraz trudniej o miejsca z prawdziwą, graną na żywo muzyką. Tym bardziej wyróżnia się restauracja Retro, gdzie koncerty odbywają się regularnie już trzy razy w tygodniu. Jazz, blues i polskie przeboje tworzą mieszankę, która przyciąga zarówno Polonię, jak i lokalnych mieszkańców. Sprawdziliśmy!

Muzyka na żywo na Greenpoincie

i

Autor: Agata Drogowska Tom Tanasovski i Alex Simon; Kris Forbot

Retro Polish Restaurant and Wine Bar przy 853 Manhattan Ave na Brooklynie poszło jeszcze dalej w swojej muzycznej ofercie dla polskich i amerykańskich klientów. Już trzy razy w tygodniu można posłuchać tu za darmo muzyki. 1 lutego po godz. 6.30 pm goście restauracji mogli – bez kupowania biletów – posłuchać klimatycznej jazz session. Kameralna atmosfera, wino i bliski kontakt z muzykami stworzyły wieczór, który wielu zapamięta na długo.

Na scenie pojawili się dwaj muzycy z Greenpointu: Tom Tanasovski oraz Alex Simon. Publiczność szczególnie doceniła momenty improwizacji. – Najbardziej zapadł mi w pamięć moment, gdy zwolnili tempo i skłaniali się ku improwizacji. Wtedy muzyka wydawała się bardziej otwarta i ekspresyjna niż w pozostałej części koncertu – powiedziała nam Kamila Latało.

Muzycy z kolei doceniają możliwość tak bliskiego obcowania z publicznością. Jak podkreśla Alex Simon, miejsca, które oferują podobne wieczory, są dziś rzadkością.

Bardzo się cieszę, że w Retro jest nadal live music. Na Greenpoincie jest już coraz mniej takich miejsc. Lubimy grać z przyjaciółmi, czasami pojawia się nawet 15 muzyków

– stwierdził Simon w rozmowie z „Super Expressem”.

Przeczytaj także:
Mundial, Super Bowl LX... Oszuści żerują na sportowych emocjach. Nowy Jork ostr…

Muzyka staje się znakiem rozpoznawczym lokalu, który otworzył się dla klientów pod koniec maja 2025 roku, pod tym samym adresem, pod którym przez lata działała kultowa Christina’s. W stałym grafiku Retro są – prócz niedzielnych jazz session - bluesowe czwartki z koncertami od godz. 7.30 pm, a co drugi piątek królują tu polskie przeboje.

W te wieczory scenę przejmuje Kris Forbot – gitarzysta i wokalista wykonujący polskie hity z lat 80. i nie tylko. Jednym z utworów, który publiczność śpiewa razem z nim, jest „Mój jest ten kawałek podłogi”. W piątek 6 lutego Kris wystąpi w Karczmie na Greenpoincie, a 13 lutego znów zagra w Retro, która staje się punktem spotkań – dla Polonii, sąsiadów z Greenpointu i wszystkich, którzy tęsknią za prawdziwą muzyką graną na żywo.

Super Express Google News

Nasi Partnerzy polecają

Materac a ból kręgosłupa: jak wybrać materac świadomie. Kiedy zmiana podłoża realnie pomaga?
Materac a ból kręgosłupa: jak wybrać materac świadomie. Kiedy zmiana podłoża realnie pomaga?

Materiał sponsorowany

Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców
Jak pozbyć się owsików? Praktyczne wskazówki dla rodziców

NOWY JORK
USA
GREENPOINT
POLONIA

Najnowsze

28
Roman Polański też jest w mailach Jeffreya Epsteina! Milioner miał SZOKUJĄCY pomysł

Mrozi krew w żyłach!

Roman Polański też jest w mailach Jeffreya Epsteina! Milioner miał SZOKUJĄCY pomysł

Kiedy kolejne obniżki stóp procentowych?

Stopy procentowe

Kiedy kolejne obniżki stóp procentowych?

87
Najpiękniejsza bramkarka świata z wychodzącym biustem i w najkrótszej mini. Bezwstydna kreacja!

Megaodważne zdjęcia

Najpiękniejsza bramkarka świata z wychodzącym biustem i w najkrótszej mini. Bezwstydna kreacja!

Władze Warszawy ostrzegają, a Trzaskowski publikuje ważny apel

Załamanie pogody

Władze Warszawy ostrzegają, a Trzaskowski publikuje ważny apel

26
Fryzura Zenka czy suknia Danusi? Aż nie wiadomo gdzie oczy podziać! Tak państwo Martyniuk wyglądali na ślubie

Danuta niczym królewna z bajki

Fryzura Zenka czy suknia Danusi? Aż nie wiadomo gdzie oczy podziać! Tak państwo Martyniuk wyglądali na ślubie

Padła wielka wygrana Eurojackpot. Szczęściarz zagrał w Krakowie

Zgarnął okrągłą sumkę

Padła wielka wygrana Eurojackpot. Szczęściarz zagrał w Krakowie