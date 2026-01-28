Mundial, Super Bowl LX... Oszuści żerują na sportowych emocjach. Nowy Jork ostrzega kibiców!

Nowojorski Department of State ostrzega, że nadchodzące w 2026 roku wydarzenia sportowe przyciągają oszustów, którzy próbują wyłudzić bilety, dane i pieniądze od fanów.

Eksperci radzą kupować bilety tylko w oficjalnych źródłach, unikać podejrzanie tanich ofert i korzystać z bezpiecznych metod płatności oraz silnych haseł w aplikacjach.

Fałszywe sklepy z gadżetami, strony streamingowe i publiczne Wi-Fi to kolejne pułapki, na które kibice powinni uważać, by cieszyć się imprezami sportowymi bez stresu.

Wydział Ochrony Konsumentów Departament Stanu stanu Nowy Jork ostrzega kibiców przed cwaniakami, którzy ruszyli na łowy, by wykorzystać ogromne zainteresowanie mega imprezami sportowymi, odbywającymi się w tym roku w USA i na świecie. Już 6 lutego w Mediolanie startują Igrzyska Olimpijskie. 8 lutego w Santa Clara w Kalifornii rozegrany zostanie mecz New England Patriots i Seattle Seahawks w ramach Super Bowl LX. 11 czerwca 2026 rozpocznie się FIFA World Cup, organizowany przez Kanadę, Meksyk i Stany Zjednoczone.

W cyfrowym świecie oszustwa to codzienność

Wielkie imprezy sportowe przyciągają nie tylko fanów pragnących niezapomnianych wrażeń, ale też złodziei cyfrowych i oszustów polujących na nieświadomych kibiców gotowych przepłacać

– ostrzega Sekretarz Stanu NY Walter T. Mosley. Przyznaje, że w erze cyfrowych biletów i aplikacji mobilnych pułapki w sieci mnożą się jak grzyby po deszczu. - W związku z tym, że wiele punktów sprzedaży biletów działa głównie w formie cyfrowej, obserwujemy wzrost liczby oszustw cyfrowych, prób phishingu i fałszywych reklam towarów – dodaje.

Nowojorscy urzędnicy przygotowali szereg porad dla konsumentów, które mają pomóc im uchronić się przed oszustwami. Eksperci radzą, by kupować bilety wyłącznie w oficjalnych źródłach, takich jak strony NFL, FIFA i Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Oszuści tworzą fałszywe witryny, które różnią się od prawdziwych czasem jedną literką w adresie. Fałszywe bilety często wyglądają bardzo przekonująco – oszuści wysyłają screenshoty, kody kreskowe czy rzekome e-maile z potwierdzeniem. Dlatego warto korzystać tylko z licencjonowanych resellerów, sprawdzając ich reputację w internecie, adres i numer telefonu.

Niskie ceny, darmowe transmisje powinny wzbudzić czujność

Urzędnicy przestrzegają też, by nie dać się zwieść podejrzanie niskim cenom czy ofertom last minute. Średnie ceny biletów i hoteli warto sprawdzić wcześniej, a płatności najlepiej dokonywać kartą kredytową, która daje większą ochronę w razie oszustwa. Przy zakupach online korzystaj z silnych haseł i włącz dwustopniowe uwierzytelnianie, szczególnie jeśli bilety obsługiwane są przez aplikacje mobilne.

Oszuści mogą próbować wyłudzić pieniądze poprzez fałszywe sklepy z gadżetami czy serwisy streamingowe oferujące darmowe transmisje. Warto pamiętać, że tylko oficjalni partnerzy zapewniają oryginalne produkty i bezpieczne transmisje wydarzeń. Należy również uważać na publiczne sieci Wi-Fi na stadionach i w okolicy, które mogą służyć do kradzieży danych – lepszy jest VPN lub mobilny internet. W celu kradzieży danych oszuści sięgają też po emocjonujące internetowe „promocje” i akcje rozdawania rzekomych prezentów. Tu też warto zachować czujność.

Chcemy, żeby każdy fan sportu w Nowym Jorku cieszył się wydarzeniami 2026 roku, zamiast stać się ofiarą oszustwa. Warto zachować czujność i korzystać tylko z zaufanych źródeł

– apeluje sekretarz Mosley.