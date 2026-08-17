Trump molestował i traci miliony. Sąd Najwyższy nie chce go słuchać

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-08-17 21:11

To już podwójne „nie!”. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych po raz kolejny odmówił rozpatrzenia apelacji Donalda Trumpa od kosztownego wyroku w głośnej sprawie cywilnej o molestowanie pisarki E. Jean Carroll. Prezydent USA chciał odzyskać ponad 5 milionów dolarów, które zapłacił 82-latce. Sędziowie nie chcieli go słuchać.

Donald Trump w garniturze. Na miniaturze E. Jean Carroll w okularach. O wyroku sądu przeczytasz na SE USA.
Autor: Associated Press

Bez podpisu i bez uzasadnienia, ale stanowczo i wyraźnie. Sąd Najwyższy wydał w poniedziałek decyzję o odmowie ponownego rozpatrzenia swojej decyzji w sprawie apelacji od niekorzystnego dla Donalda Trumpa wyroku, który kosztował go dokładnie 5,63 mln dol. Sędziowie 29 czerwca odrzucili bowiem wniosek jego prawników o odesłanie do ponownego rozpatrzenia decyzji nowojorskiego sądu, który nakazał prezydentowi wypłacenie 5 milionów dolarów Carroll. Wcześniej w grudniu 2024 roku i czerwcu 2025 roku ponownego rozpatrzenia sprawy odmówił mu Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla 2. obwodu.

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Batalia trwa jednak od 2023 roku, gdy ława przysięgłych sądu federalnego na Manhattanie rozpatrywała pozew cywilny pisarki i byłej felietonistki „Elle” E. Jean Carroll, która zarzuciła Trumpowi gwałt, napaść seksualną i zniesławienie. Do ataku miało dojść w 1996 r. w przymierzalni domu towarowego Bergdorf Goodman, a gdy 82-letnia dziś pisarka ujawniła sprawę, prezydent USA miał publicznie ją wyśmiewać i oskarżać o konfabulacje w mediach społecznościowych. Przysięgli uznali Trumpa winnego napaści, nie gwałtu, i zniesławienia.

Nakaz zapłaty $5 milionów i tak blednie w porównaniu z drugim w tej samej sprawie, który Donald Trump usłyszał w 2024 r. Ława przysięgłych sądu w Nowym Jorku nakazała mu wówczas zapłacenie $83,3 milionów za zniesławienie Carroll i zaszkodzenie jej reputacji oczerniającymi komentarzami, które wygłosił w odpowiedzi na jej oskarżenia zawarte w jej wspomnieniach z 2019 r. Prezydent USA odwołał się również od tego wyroku, twierdząc, że decyzja Sądu Najwyższego USA z lipca 2024 r. zapewnia mu immunitet od odpowiedzialności w tej sprawie. Sędziowie nie wypowiedzieli się jeszcze na temat tej apelacji.

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