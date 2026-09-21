To pierwszy taki bankiet Parady Pułaskiego w historii! I nie chodzi o występ Piaska

Doroczny Bankiet Parady Pułaskiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń poprzedzających paradę i tradycyjnie gromadzi przedstawicieli środowisk polonijnych, marszałków poszczególnych kontyngentów, działaczy społecznych oraz gości związanych z polską społecznością w Stanach Zjednoczonych. Tegoroczna gala odbyła się kolejny raz w sprawdzonej eleganckiej sali bankietowej The Venetian w Garfield. Wzięło w niej udział około 800 osób, ale według organizatorów liczba chętnych do zakupu limitowanej puli biletów była znacznie większa. To pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się tegoroczna Parada Pułaskiego i wydarzenia jej towarzyszące.

Szczególne miejsce podczas wieczoru zajęła dr Iwona Korga, Wielka Marszałek 89. Parady Pułaskiego, która 4 października poprowadzi Polonię Piątą Aleją. Gościem specjalnym balu był Andrzej Piaseczny „Piasek”, a o muzyczną oprawę wydarzenia zadbała grupa Magdaleny Baldych Simone Band. Wśród uczestników gali nie mogło też zabraknąć Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Mateusza Sakowicza.

Bal to wielkie wydarzenie poprzedzające wspaniałą, 89. Paradę Pułaskiego. Piasek wspaniale rozkręcił wieczór. Wielkie podziękowania należą się organizatorom. Dopisała również wspaniała frekwencja

– powiedział nam konsul generalny Mateusz Sakowicz.

Andrzej Piaseczny szybko porwał uczestników balu do wspólnej zabawy, a parkiet wypełnił się gośćmi. Chyba wszyscy byli zachwyceni atmosferą.

Dzisiejszy wieczór jest spektakularny. Nie widzieliśmy takiego wydarzenia od ostatnich dziesięciu lat i bardzo się cieszę, że mogłem przy tym być

– powiedział Nicholas Kaponyas.

Dorota Andraka, prezeska Centrali Polskich Szkół Dokształcających, zwróciła uwagę na szczególną rolę bankietu.

Bal Parady Pułaskiego jest wyjątkowym wieczorem koncentrującym polskie środowisko. Pomimo że żyjemy tak daleko od Polski, sercem jesteśmy z Polską. Nasze dziedzictwo to pielęgnowanie tradycji i historii oraz tego, co przekazują nam starsze pokolenia

– podkreśliła.

O wzruszeniu i dumie mówił z kolei Bartek Szymański, od 2018 roku związany z Komitetem Głównym Parady Pułaskiego.

W tym roku mamy najwięcej marszałków i Miss Polonia. Parada się zwiększa, przybywa kontyngentów. Dołączyła Pensylwania, a teraz także Teksas

– powiedział w rozmowie z „Super Expressem”.

Udział kontyngentu z Teksasu jest jedną z najważniejszych nowości 89. Parady Pułaskiego, a szarfowanie marszałka tego kontyngentu odbyło się podczas piątkowego bankietu i było pierwszym takim wydarzeniem w historii polonijnej gali. Marszałkiem Teksasu został Zbigniew Zborowski, którego dekorację szarfą poprowadził prezydent Komitetu Głównego Parady Pułaskiego Richard Zawisny w obecności Anny Marii Anders.

Pierwszy raz Teksas pójdzie w Paradzie. Jest to niesamowite wyróżnienie. Widać, jaką siłę ma Parada Pułaskiego i Polonia. Idea polskości i naszej kultury się rozprzestrzenia i promuje Polonię. To bardzo podoba się w Teksasie i dlatego będę uczestniczyć w Paradzie

– powiedział nam Zbigniew Zborowski.

Obecność nowego kontyngentu pokazuje, że nowojorska Parada Pułaskiego już dawno wykroczyła poza granice metropolii nowojorskiej i New Jersey. 89. biało-czerwony przemarsz odbędzie się w niedzielę, 4 października 2026 roku. Tegorocznej paradzie przyświeca hasło „Za naszą i waszą wolność!”, odwołujące się do wspólnej historii Polski i Stanów Zjednoczonych oraz postaci generałów Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki. W roku, w którym Stany Zjednoczone obchodzą 250. rocznicę niepodległości, ma ono wyjątkowy wydźwięk.