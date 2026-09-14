W ten weekend nie było bardziej hucznej polonijnej imprezy. Kilkuset gości na jubileuszu w Nowym Jorku

Parafia św. Stanisława Kostki od 130 lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc polskiego Greenpointu. Przez dziesięciolecia skupiała kolejne pokolenia emigrantów, stając się nie tylko miejscem modlitwy, ale także przestrzenią spotkań, podtrzymywania języka, tradycji i więzi z Polską. Niedzielny piknik pokazał, że mimo zmian zachodzących na Greenpoincie ta wspólnota nadal jest silna i otwarta.

Od godzin przedpołudniowych aula szkoły przy parafii oraz przylegający do niej parking wypełniały się całymi rodzinami. Wszędzie ustawiono długie stoły biesiadne, przy których Polonia wspólnie jadła, rozmawiała, śmiała się i bawiła przy muzyce. O godz. 11.30 am wystartował Piknik Parafialny, który trwał do godz. 5 pm i zgromadził niemal 500 osób.

Było domowe polskie jedzenie, muzyka i prawdziwie rodzinna atmosfera. Przy wspólnych stołach spotykali się starsi parafianie, rodziny z dziećmi i osoby od lat związane z Greenpointem. W pikniku uczestniczyli również parafianie niepolskiego pochodzenia, którzy chętnie włączają się w życie wspólnoty i cenią polską kuchnię, kulturę oraz atmosferę parafialnych spotkań. Dla wielu uczestników piknik był okazją, by zobaczyć dawno niewidzianych znajomych, porozmawiać i spędzić niedzielne popołudnie we wspólnym gronie.

Dla najmłodszych była to fantastyczna okazja do zabawy – czekało na nich mnóstwo atrakcji. Dzieci brały udział w grach i zabawach, a wielkie emocje wzbudziła jubileuszowa loteria. Wśród nagród znalazły się m.in. rower damski, rower dziecięcy, kosze wypełnione przysmakami oraz nagrody pieniężne.

Wśród gości był Mariusz Monczak, wybitny polski skrzypek, który przygotowuje się do koncertu w kościele św. Stanisława Kostki. Artysta z uśmiechem podsumował atmosferę jubileuszowego spotkania:

Dobre jedzenie, dobra atmosfera. Udana impreza! A rower w loterii wygram następnym razem z kolegami

– żartował.

Zachwyceni byli też członkowie chóru Angelus, od lat blisko związani z parafią św. Stanisława Kostki.

Tak jak zawsze, piknik parafialny był uroczy. Nasza parafia jest duża i żywa

– powiedział nam jeden ze śpiewaków.

O znaczeniu takich spotkań dla polonijnej społeczności mówił również ks. Grzegorz Kuperski z parafii św. Stanisława Kostki.

To ciekawy i fajny czas, żeby spotkać się z parafianami, pośmiać się, pogadać i posłuchać. Takie inicjatywy bardzo łączą Polonię

– podkreślił. Jak zaznaczył duchowny, równie ważna jest współpraca przy przygotowaniu podobnych wydarzeń.

Ta współpraca uświadamia nam, że własnymi siłami możemy utrzymać naszą wspólnotę, żeby świątynia mogła tętnić polonijnym życiem

– dodał ks. Kuperski.

W przygotowanie jubileuszowego pikniku zaangażowali się parafianie i wolontariusze, ale ważne wsparcie zapewnili również sponsorzy. Parafia mogła liczyć na pomoc lokalnych przedsiębiorców, instytucji oraz osób od lat związanych z polonijną społecznością. W gronie sponsorów znaleźli się: Artur's Funeral Home, A & W Tax Services Associates, Ted Wożniak, Maurice Building Supplies, Bronia Lelewski, Teddy Bielonko, Polish & Slavic Center, Proper Real Estate, Karwowski Agency, Beata Reda-Szywała, Ela i Marek Sadowski, Regina i Michael Pająk, Adam's Deli, Edward Kurmel, Piekarnia Syrena, Wiesława i Wojciech Czapliccy oraz Bożena Kamiński.